Yarın 28 Ekim borsa açık mı, kaçta kapanıyor? 29 Ekim borsa açık mı? 28-29 Ekim borsa tatil mi?

28 -29 EKİM BORSA AÇIK MI, TATİL Mİ?

Borsa İstanbul 28 Ekim Perşembe günü yarım gün çalışacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanacağı gün ise kapalı olacaktır.

OTOBÜS, METRO, METROBÜS, VAPUR ÜCRETSİZ Mİ?

Sadece 29 Ekim günü ulaşım araçları ücretsiz olacaktır. Vatandaşlar İstanbulkartlarını okutmak zorundadır. İstanbulkartını okutanlar ücretsiz olarak seyahat edebilecek.

28 EKİM HASTANELER VE ECZANELER YARIM GÜN MÜ? 29 EKİM'DE....

Eczaneler, hastaneler, aile hekimleri ve diğer sağlık kuruluşları 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim'de resmi tatil çalışma düzeninde olacak.

Hastaneler 28 Ekim 2021 Perşembe günü öğlene kadar tüm bölümlerde öğleden sonra ise sadece acil bölümlerde hizmet verecekler. Ancak aşı ile ilgili bir engel bulunmuyor. Aşı randevusu olan kişiler giderek aşılarını olabilirler.

Aile hekimleri de aynı hastaneler gibi varsa acil ve aşı bölümlerde hizmet verecek. 28 Ekim 2021 Perşembe günü öğleden sonra resmi tatil olduğu için bu sistem uygulanacak.

29 EKİM CUHRİYET BAYRAMININ ÖNEMİ!

ürkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bu gün için "en büyük bayram" olarak nitelendirmiştir. Osmanlı İmparatorluğu 1. Dünya savaşına girmiş ve çok ağır şartlar içeren Serv anlatmaşını imzalamıştı. Antlaşma uyarınca, işkal güçleri Anadolu ve Trakya,yı işkal etmişti. Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919 da Milli Mücadeleyi başlattı, sonrasında kongreler düzenleyerek Mücadeleyi örgütledi. Ve 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisini kurdu, bu İstanbul'daki Osmanlı yönetimini fiilen işlevsiz saymaktı. Takip eden yıllarda Milli Mücadele başarılı oldu ve Ülke düşmen işgalinden kurtarıldı. Mustafa Kemal kurtarılan vatanın, artık saltanatla yönetilmesini istemiyordu Atatürk'ün amacı halk egemenliğiydi 1 Kasım 1922, de Türkiye Büyük Millet Meclisi saltanatı kaldırdı. 29 Ekim 1923,dede Türkiye Büyük Millet Meclisinin yeni yönetim biçimini Cumhuriyet olarak kabul edildi. Bu karar 101 pare top ateşi ile kutlandı. Cumhuriyet'in ilanı 1924 yılında kutlanmaya başlandı. 29 Ekim 1925 yılında bayram ilan edildi.

Cumhuriyet; halkın seçme ve seçilme hakkının olduğu bir yönetim şeklidir. Halk temsilcilerinin kabul ettiği yasalarla ülkenin yönetilme şeklidir. Cumhuriyet yönetiminde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Cumhuriyet'i korumak, kollamak, yaşatmak herkesin görevidir. Her 29 Ekim, de Cumhuriyetin kurulmasının anısına stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.