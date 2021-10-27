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    • 27.10.2021 16:46
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    Yarın 28 Ekim borsa açık mı, kaçta kapanıyor? 29 Ekim borsa açık mı? 28-29 Ekim borsa tatil mi?

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 28 ve 29 Ekim tarihleri arasında bir çok kamu, özel sektör çalışanları tatil yapacak. Cumhuriyet Bayramı bu yıl hafta içine denk geldiğinden vatandaşlar 28 Ekim Perşembe günü ve 29 Ekim Cuma günü nerelerin açık olacağını merak ediyor. Özellikle borsanın kapalı olup olmayacağı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki 28 Ekim borsa açık mı, kaçta kapanıyor? Yarın 29 Ekim borsa açık mı? 28-29 Ekim borsa tatil mi? İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Yarın 28 Ekim borsa açık mı, kaçta kapanıyor?

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı milli bayramlarımız arasında yer aldığından resmi tatil edilmiştir. Cumhuriyet Bayramı her yıl 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Cuma 00.00'a kadar devam eder. Bu tarihler arasında bir çok resmi ve özel kurum kapalı olur. MEB'den yapılan açıklamaya göre okullarda da eğitime 1 buçuk günlük ara verilecek. Peki borsada durumlar ne? 28 Ekim borsa açık mı, kaçta kapanıyor? Yarın 29 Ekim borsa açık mı? 28-29 Ekim borsa tatil mi?

    28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

    28 Ekim resmi tatiller arasında yer almamaktadır. 28 Ekim Perşembe günü yarım gündür. Kamu kurum ve kuruluşları da öğlene kadar çalışacaktır.

    28 - 29 EKİM OKULLAR AÇIK MI?

    28 Ekim yarım gün olduğundan öğrenciler de öğleden sonra evlerine dağılacak. 29 Ekim günü ise tam gün tatil yapacaklar.

    BANKALAR, KARGOLAR AÇIK OLACAK MI?

    Yarın yani 28 Ekim günü banka ve kargo şirketleri yarım gün açık olacak. 29 Ekim günü ise tam gün kapalı olacaklar.

        28 -29 EKİM BORSA AÇIK MI, TATİL Mİ?

        Borsa İstanbul 28 Ekim Perşembe günü yarım gün çalışacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanacağı gün ise kapalı olacaktır.

        OTOBÜS, METRO, METROBÜS, VAPUR ÜCRETSİZ Mİ?

        Sadece 29 Ekim günü ulaşım araçları ücretsiz olacaktır. Vatandaşlar İstanbulkartlarını okutmak zorundadır. İstanbulkartını okutanlar ücretsiz olarak seyahat edebilecek.

        28 EKİM HASTANELER VE ECZANELER YARIM GÜN MÜ? 29 EKİM'DE....

        Eczaneler, hastaneler, aile hekimleri ve diğer sağlık kuruluşları 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim'de resmi tatil çalışma düzeninde olacak.

        Hastaneler 28 Ekim 2021 Perşembe günü öğlene kadar tüm bölümlerde öğleden sonra ise sadece acil bölümlerde hizmet verecekler. Ancak aşı ile ilgili bir engel bulunmuyor. Aşı randevusu olan kişiler giderek aşılarını olabilirler.

        Aile hekimleri de aynı hastaneler gibi varsa acil ve aşı bölümlerde hizmet verecek. 28 Ekim 2021 Perşembe günü öğleden sonra resmi tatil olduğu için bu sistem uygulanacak.

        29 EKİM CUHRİYET BAYRAMININ ÖNEMİ!

        ürkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bu gün için "en büyük bayram" olarak nitelendirmiştir. Osmanlı İmparatorluğu 1. Dünya savaşına girmiş ve çok ağır şartlar içeren Serv anlatmaşını imzalamıştı. Antlaşma uyarınca, işkal güçleri Anadolu ve Trakya,yı işkal etmişti. Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919 da Milli Mücadeleyi başlattı, sonrasında kongreler düzenleyerek Mücadeleyi örgütledi. Ve 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisini kurdu, bu İstanbul'daki Osmanlı yönetimini fiilen işlevsiz saymaktı. Takip eden yıllarda Milli Mücadele başarılı oldu ve Ülke düşmen işgalinden kurtarıldı. Mustafa Kemal kurtarılan vatanın, artık saltanatla yönetilmesini istemiyordu Atatürk'ün amacı halk egemenliğiydi 1 Kasım 1922, de Türkiye Büyük Millet Meclisi saltanatı kaldırdı. 29 Ekim 1923,dede Türkiye Büyük Millet Meclisinin yeni yönetim biçimini Cumhuriyet olarak kabul edildi. Bu karar 101 pare top ateşi ile kutlandı. Cumhuriyet'in ilanı 1924 yılında kutlanmaya başlandı. 29 Ekim 1925 yılında bayram ilan edildi.

        Cumhuriyet; halkın seçme ve seçilme hakkının olduğu bir yönetim şeklidir. Halk temsilcilerinin kabul ettiği yasalarla ülkenin yönetilme şeklidir. Cumhuriyet yönetiminde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Cumhuriyet'i korumak, kollamak, yaşatmak herkesin görevidir. Her 29 Ekim, de Cumhuriyetin kurulmasının anısına stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.
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