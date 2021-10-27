Son dakika: Sağlık Bakanlığı 27 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu

Sağlık Bakanlığı 27 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Covid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 26.896 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi.

Günlük Covid-19 tablosunu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26.896 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 210 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerin bir kısmı birden çok sebebin bir araya gelmesine bağlı ve önlenebilir. Örneğin, Covid-19'a kronik hastalıkların eşlik etmesi riski artıran bir faktör. Tam doz aşı bu riski azaltıyor." ifadelerini kullandı.