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    • 27.10.2021 20:06
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 27 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Covid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 26.896 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı 27 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Covid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 26.896 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi.

    Günlük Covid-19 tablosunu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26.896 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 210 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerin bir kısmı birden çok sebebin bir araya gelmesine bağlı ve önlenebilir. Örneğin, Covid-19'a kronik hastalıkların eşlik etmesi riski artıran bir faktör. Tam doz aşı bu riski azaltıyor." ifadelerini kullandı.

    26 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    25 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        24 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        23 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        22 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        21 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        20 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            19 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            18 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            17 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                16 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                15 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                14 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                    13 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                    12 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                    11 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
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                        Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 27 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu
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