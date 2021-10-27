Brokoli çorbası nasıl yapılır? Sütlü ve kremalı evde kolay hazırlanan brokoli çorbası tarifi! Malzemeler, püf noktalar…

Başka bir tencerede tereyağını eritin ve unu ekleyerek kavurun.

Üzerine yavaş yavaş sütü ilave ederek karıştırarak beşamel sosu pişirin.

Sebzeleri beşamel sosun üzerine ilave ederek haşlama suyunun da yarısı kadarını tencereye alarak blender ile güzelce ezin.

Kıvamı koyu olursa kalan haşlama suyundan ilave ederek kıvamı ayarlayın.

Tuz ve karabiberi ekleyerek 3-4 dakika kadar kaynatın.

Son olarak çorbanın süt kremasını ilave edin ve 1-2 taşım kaynattıktan sonra çorbayı ateşten alabilirsiniz. Afiyet olsun.

NOT: Servis esnasında brokoli ile süslemek isterseniz haşlanan sebzelerden servis için bir kaç brokoli ayırmayı unutmayın.