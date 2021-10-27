Brokoli çorbası nasıl yapılır? Sütlü ve kremalı evde kolay hazırlanan brokoli çorbası tarifi! Malzemeler, püf noktalar…

Brokoli çorbası nasıl yapılır? Sütlü ve kremalı evde kolay hazırlanan brokoli çorbası tarifi sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Faydaları saymakla bitmeyen kış aylarının vazgeçilmez lezzeti brokoli çorbasını evinizde yaparak hem sağlıklı hem lezzetli hem de içinizi ısıtan bir yemek yapmış olursunuz. Brokoli sevmeyenleri bile mutlu edecek ve ikinci kaseyi istetecek tarifin püf noktalarını ve malzemelerini haberimizde bulabilirsiniz.
PRATİK VE LEZZETLİ BROKOLİ ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler:
500 g brokoli
1 adet havuç
1 adet orta boy patates
1 adet soğanSıcak su (üzerini geçecek kadar)
2 su bardağı süt
1 çay bardağı süt kreması
2 yemek kaşığı tereyağ
1 yemek kaşığı un
Tuz
Karabiber
Yapılışı:
Temizleyip yıkadığınız brokoliyi, küp küp doğradığınız patatesi, halka halka dilimlenmiş havucu ve doğradığınız soğan bir tencereye koyun.
Üzerini geçecek kadar su ilave ederek sebzeler yumuşayana kadar haşlayın.