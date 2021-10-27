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    • 27.10.2021 17:52
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    • 27.10.2021 17:52
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    Brokoli çorbası nasıl yapılır? Sütlü ve kremalı evde kolay hazırlanan brokoli çorbası tarifi! Malzemeler, püf noktalar…

    Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte en faydalı sebzelerden biri olan Brokoli çorbası nasıl yapılır? Şifa deposu ve kış soğuklarında içinizi ısıtacak olan brokoli çorbası hem küçükler hem de büyükler için sağlığa faydalı vitaminler içeriyor. Sütlü ve kremalı evde kolay hazırlanan brokoli çorbası tarifini uygulayarak sade halindekine göre çok daha lezzetli olan ve herkesin çok seveceği yemeği yapabilirsiniz. Brokoli çorbasında kullanılan malzemelerin neler olduğu ve püf noktalarına ilişkin bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Brokoli çorbası nasıl yapılır?

    Brokoli çorbası nasıl yapılır? Sütlü ve kremalı evde kolay hazırlanan brokoli çorbası tarifi sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Faydaları saymakla bitmeyen kış aylarının vazgeçilmez lezzeti brokoli çorbasını evinizde yaparak hem sağlıklı hem lezzetli hem de içinizi ısıtan bir yemek yapmış olursunuz. Brokoli sevmeyenleri bile mutlu edecek ve ikinci kaseyi istetecek tarifin püf noktalarını ve malzemelerini haberimizde bulabilirsiniz.

    PRATİK VE LEZZETLİ BROKOLİ ÇORBASI TARİFİ

    Malzemeler:
    500 g brokoli
    1 adet havuç
    1 adet orta boy patates

    1 adet soğanSıcak su (üzerini geçecek kadar)
    2 su bardağı süt
    1 çay bardağı süt kreması
    2 yemek kaşığı tereyağ
    1 yemek kaşığı un
    Tuz
    Karabiber

    Yapılışı:

    Temizleyip yıkadığınız brokoliyi, küp küp doğradığınız patatesi, halka halka dilimlenmiş havucu ve doğradığınız soğan bir tencereye koyun.
    Üzerini geçecek kadar su ilave ederek sebzeler yumuşayana kadar haşlayın.

        Başka bir tencerede tereyağını eritin ve unu ekleyerek kavurun.
        Üzerine yavaş yavaş sütü ilave ederek karıştırarak beşamel sosu pişirin.
        Sebzeleri beşamel sosun üzerine ilave ederek haşlama suyunun da yarısı kadarını tencereye alarak blender ile güzelce ezin.
        Kıvamı koyu olursa kalan haşlama suyundan ilave ederek kıvamı ayarlayın.
        Tuz ve karabiberi ekleyerek 3-4 dakika kadar kaynatın.
        Son olarak çorbanın süt kremasını ilave edin ve 1-2 taşım kaynattıktan sonra çorbayı ateşten alabilirsiniz. Afiyet olsun.
        NOT: Servis esnasında brokoli ile süslemek isterseniz haşlanan sebzelerden servis için bir kaç brokoli ayırmayı unutmayın.
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        Haberler Güncel Brokoli çorbası nasıl yapılır? Sütlü ve kremalı evde kolay hazırlanan brokoli çorbası tarifi! Malzemeler, püf noktalar…
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