Squid Game şeker tarifi! Squid Game dalgona candy şeker kurabiyesi nasıl yapılır? İşte malzemeler, püf noktalar…

Squid Game şeker tarifi! Squid Game dalgona candy şeker kurabiyesi nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Netflix'in en çok izlenen dizilerinden biri olan ve konu olarak da geçen Squid Game şeker tarifi sosyal medyadan en çok paylaşılanlar arasında yer aldı ve evinde denemek isteyenler internet üzerinden de sıklıkla araştırma yapar oldu. Yapımı oldukça kolay olan tarif haberimizde yer alıyor.
SQUİD GAME DALGONA CANDYŞEKERİ TARİFİ
Malzemeler
2 yemek kaşığı toz şeker
1 çay kaşığının ucu ile karbonat
Yapılışı:
Cezveye ya da tavaya iki yemek kaşığı şeker ekleyin. Kısık ateşte şekerleri eritin. Şekerin çok fazla rengini karartmamaya özen gösterin. Şeker eridikten sonra ocağı kapatıp üzerine bir çay kaşığının ucu kadar karbonat ekleyip köpürme bitene kadar devamlı karıştırın. Serdiğiniz yağlı kağıda karışımı dökerek şekil verin. Soğuduktan sonra şekli çıkarın. Kenarlarını iğne veya kürdanla kazıyabilirsiniz.
SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?
İlk sezonu ile büyük bir çıkış sağlayan Squid Game'in 2. sezonu merakla bekleniyor. Yayına gireli henüz bir hafta olmasına rağmen büyük bir kitleye ulaşan dizinin ikinci sezonunun ne zaman çıkacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
SQUİD GAME NE DEMEK?
Squid ve game kelimeleri İngilizcedir ve Türkçe anlamları "Kalamar" ve "Oyun"dur. Squid Game dizisinin adı ise Türkçeye Kalamar Oyunu olarak çevrilmektedir.