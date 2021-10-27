Squid Game şeker tarifi! Squid Game dalgona candy şeker kurabiyesi nasıl yapılır? İşte malzemeler, püf noktalar…

SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

İlk sezonu ile büyük bir çıkış sağlayan Squid Game'in 2. sezonu merakla bekleniyor. Yayına gireli henüz bir hafta olmasına rağmen büyük bir kitleye ulaşan dizinin ikinci sezonunun ne zaman çıkacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

SQUİD GAME NE DEMEK?

Squid ve game kelimeleri İngilizcedir ve Türkçe anlamları "Kalamar" ve "Oyun"dur. Squid Game dizisinin adı ise Türkçeye Kalamar Oyunu olarak çevrilmektedir.