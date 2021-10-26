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    • Güncel
    • 27.10.2021 06:48
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    • 27.10.2021 06:52
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji uyardı! Hafta sonuna plan yapanlar dikkat! Çok kuvvetli geliyor | 27-31 Ekim

    Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Güncel verilere dayanan tahminlerde bugün yurt genelinde açık ve parçalı bulutlu havanın hakim olacağı bildirildi. 5 günlük tahminlerde ise hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağışlı havanın etkili olacağı belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...

    Uyarı geldi! Plan yapanlar dikkat! Çok kuvvetli geliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Osmaniye ve Hatay kıyılarının sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    KUZEY BÖLGELERİN İÇ KESİMLERİNDE ZİRAİ DON TEHLİKESİNE DİKKAT!: Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda zirai don riski olduğundan dolayı başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticilerimiz ve ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU

    MARMARA
    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    İSTANBUL °C, 18°C
    Parçalı bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 16°C
    Parçalı bulutlu

    KOCAELİ °C, 18°C
    Parçalı bulutlu

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DENİZLİ °C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR °C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MUĞLA °C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı bulutlu, gece saatlerinde Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 29°C
        Parçalı bulutlu

        ANTALYA °C, 24°C
        Parçalı bulutlu

        HATAY °C, 26°C
        Parçalı bulutlu, gece saatlerinde kıyıları sağanak yağışlı

        MERSİN °C, 27°C
        Parçalı bulutlu



        İÇ ANADOLU
        Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde Karaman, Niğde, Kayseri ve Nevşehir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 16°C
        Parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 18°C
        Parçalı bulutlu

        KONYA °C, 17°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu

        SİVAS °C, 18°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        BOLU °C, 17°C
        Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

        DÜZCE °C, 21°C
        Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

        KASTAMONU °C, 15°C
        Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

        ZONGULDAK °C, 16°C
        Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        ARTVİN °C, 18°C
        Az bulutlu ve açık

        SAMSUN °C, 17°C
        Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

        TOKAT °C, 19°C
        Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

        TRABZON °C, 18°C
        Az bulutlu ve açık

            DOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin güney kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 13°C
            Az bulutlu ve açık

            KARS °C, 10°C
            Az bulutlu ve açık

            MALATYA °C, 18°C
            Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

            VAN °C, 14°C
            Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 25°C
            Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

            GAZİANTEP °C, 24°C
            Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

            SİİRT °C, 24°C
            Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

            ŞANLIURFA °C, 27°C
            Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

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                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji uyardı! Hafta sonuna plan yapanlar dikkat! Çok kuvvetli geliyor | 27-31 Ekim
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