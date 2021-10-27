e- Devlet çöktü mü son dakika? 27 Ekim 2021 e-Devlet'e neden giremiyorum? e-Devlet giriş ekranı! turkiye.gov.tr

Son dakika haberi! e-Devlet uygulaması çöktü. Binlerce kişi uygulamaya an itibariyle giriş yapamıyor. Vatandaşlar nternet arama motorlarında e- Devlet çöktü mü son dakika? 27 Ekim 2021 e-Devlet'e neden giremiyorum? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Peki açıklama geldi mi?

E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?

Son dakika haberine göre e- Devlet'e erişim sağlanamıyor.

27 EKİM 2021 E-DEVLET'E NEDEN GİRİŞ YAPAMIYORUM?

e-Devlet uygulamasına saat 13.30 itibariyle erişim kesildi. Yaşanan soruna dair henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Vatandaşlar giris.turkiye.gov.tr adresine girdiklerinde "Bu sayfa çalışmıyor" uyarısıyla karşı karşıya kalıyor.

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