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    • 27.10.2021 13:55
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    • 27.10.2021 14:01
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    e- Devlet çöktü mü son dakika? 27 Ekim 2021 e-Devlet'e neden giremiyorum? e-Devlet giriş ekranı! turkiye.gov.tr

    Son dakika e-Devlet platformuna erişim sağlanamıyor. Saat 13.30 itibariyle erişim kesildi. turkiye.gov.tr adresine giriş yapmak isteyen vatandaşlar hata ile karşılaşıyor. Peki; e- Devlet çöktü mü son dakika? 27 Ekim 2021 e-Devlet'e neden giremiyorum? Açıklama geldi mi? İşte e-Devlet giriş ekranı turkiye.gov.tr ve son dakika gelişmeler...

    takvim.com.tr
    e- Devlet çöktü mü son dakika?

    Son dakika haberi! e-Devlet uygulaması çöktü. Binlerce kişi uygulamaya an itibariyle giriş yapamıyor. Vatandaşlar nternet arama motorlarında e- Devlet çöktü mü son dakika? 27 Ekim 2021 e-Devlet'e neden giremiyorum? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Peki açıklama geldi mi?

    E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?

    Son dakika haberine göre e- Devlet'e erişim sağlanamıyor.

    27 EKİM 2021 E-DEVLET'E NEDEN GİRİŞ YAPAMIYORUM?

    e-Devlet uygulamasına saat 13.30 itibariyle erişim kesildi. Yaşanan soruna dair henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Vatandaşlar giris.turkiye.gov.tr adresine girdiklerinde "Bu sayfa çalışmıyor" uyarısıyla karşı karşıya kalıyor.

    Ayrıntılar geliyor...

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    Haberler Güncel e- Devlet çöktü mü son dakika? 27 Ekim 2021 e-Devlet'e neden giremiyorum? e-Devlet giriş ekranı! turkiye.gov.tr
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