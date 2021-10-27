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    • 27.10.2021 20:20
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    • 27.10.2021 20:37
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    Ankara AKM Millet Bahçesi kapılarını açıyor! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan A Haber'de önemli mesajlar

    Ankara AKM Millet Bahçesi 28 Ekim'de yapılacak açılışla vatandaşların hizmetine sunulacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da açılacak olan AKM Millet Bahçesi'ne yönelik A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Kurum projenin özelliklerinden bahsederek, "Millet bahçesi, bir yanında Cumhuriyetin kurucu iradesini temsil eden Birinci Meclisimiz, diğer yanında 15 Temmuz millet destanının simge mekanlarından Ankara Emniyet Müdürlüğümüz, bir ucunda İstiklal Harbimize asker taşıyan, şehitlerimizi, gazilerimizi memleketlerine götüren kara trenlerin dinlendiği Ankara Tren Garı, Atatürk Kültür Merkezi, yeni Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestra binası ve Açık Hava Tiyatrosu'yla medeniyetin, tarihin, kültürün, ilmin ve sanatın yeni merkezi olacak." ifadelerini kullandı.

    Ankara AKM ilmin ve sanatın yeni merkezi olacak!

    Ankara AKM Millet Bahçesi'nin, 28 Ekim'de saat 13.30'da yapılacak açılışla hizmete sunulacak.

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da açılacak olan AKM Millet Bahçesi'ne yönelik A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

    KAPILARINI AÇIYOR
    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çocukların eğlenerek vakit geçirecekleri oyun ve spor alanları, binicilik ve etkinlik çayırları, açık hava sineması, bisiklet yolları bulunan millet bahçesinin, rengarenk çiçeklerin, çeşit çeşit meyve ve sebzelerin yetiştirileceği bostanlarıyla kapılarını millete açmaya hazır olduğunu belirtti.

    İLMİN VE SANATIN YENİ MERKEZİ OLACAK
    AKM Millet Bahçesi'yle, Ankara'ya sadece yeni bir yeşil alan değil, aynı zamanda her yanı tarih ve millet iradesi kokan, çok önemli bir tarih ve kültür vadisi kazandırdıklarını bildiren Bakan Murat Kurum, şunları kaydetti:

    "Millet bahçesi, bir yanında Cumhuriyetin kurucu iradesini temsil eden Birinci Meclisimiz, diğer yanında 15 Temmuz millet destanının simge mekanlarından Ankara Emniyet Müdürlüğümüz, bir ucunda İstiklal Harbimize asker taşıyan, şehitlerimizi, gazilerimizi memleketlerine götüren kara trenlerin dinlendiği Ankara Tren Garı, Atatürk Kültür Merkezi, yeni Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestra binası ve Açık Hava Tiyatrosu'yla medeniyetin, tarihin, kültürün, ilmin ve sanatın yeni merkezi olacak.

        BAYRAKLARINIZI ALIN GELİN
        Konserler, sinema, tiyatro, okçuluk gösterileri, konferanslar, uçurtma şenliği gibi pek çok etkinlikle, adeta bir şölen havasında açılışını gerçekleştireceğimiz millet bahçemize, 7'den 70'e tüm hemşerilerimizi davet ediyorum. Dedelerimiz, ninelerimiz torunlarınızı, anneler, babalar çocuklarınızı, evlerden bayraklarınızı alın gelin.

        Çevremizi koruyan, gözeten minik çevre müfettişlerimizi, iklim elçisi genç kardeşlerimizi dört gözle bekliyorum. Çocuklar, gençler, milli iradenin, milli egemenliğin, bağımsızlığımızın simgesi olacak bu mekan en çok sizin, hepinizi bekliyorum. Aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularla kutluyorum."

        AKM MİLLET BAHÇESİ'NİN ÖZELLİKLERİ
        AKM Millet Bahçesi'nin 601 bin 700 metrekaresi yeşil ve açık alanlardan, 35 bin 700 metrekaresi ise kapalı alanlardan oluşacak. Böylece, Millet Bahçesi'nin yaklaşık yüzde 95'i yeşil ve açık alanlarla donatılacak.

        Millet Bahçesi'ne 58 türden 8 bin 800 ağaç, 63 türden 190 bin 276 çalı, 6 türden 5 bin 328 su bitkisi, 20 türden 1480 çiçek dikilecek.

        Sanat atölyeleri, sağlık merkezlerinin de bulunacağı Millet Bahçesi'nde, kurulacak "Zipcoaster"da da eğlenceli anlar yaşanacak.

        Vatandaşlar, millet bahçesini 2,7 kilometrelik hat üzerinde hizmet veren nostaljik tramvayla gezebilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un da katılımıyla 14 Ekim'de millet bahçesinde düzenlediği basın toplantısında, başkentlilerin yeni sosyal yaşam alanı AKM Millet Bahçesi'nin açılışının, 28 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle yapılacağını duyurmuştu.

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        Haberler Güncel Ankara AKM Millet Bahçesi kapılarını açıyor! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan A Haber'de önemli mesajlar
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