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    • 27.10.2021 09:31
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    29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz mi olacak? 29 Ekim Cuma günü otobüs, metro, metrobus, marmaray bedava mı, ücretsiz mi?

    Vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde 29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz mi olacak? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Cumuriyet’in ilan edilişinin 98’inci yılı coşkuyla kutlanacak ve o gün çalışacak olanlar ya da sevdiklerini ziyaret etmeye, gezmeye çıkacaklar İETT toplu taşımalara paralı mı yoksa parasız mı bineceklerini merak etmeye başladı. Peki 29 Ekim Cuma günü otobüs, metro, metrobus, marmaray bedava mı, ücretsiz mi? Konuya dair merakla beklenen açıklama geldi, işte 29 Ekim günü toplu taşımaların ücretsiz olup olmayacağı...

    takvim.com.tr
    29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

    29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi olacak? 29 Ekim Cuma günü otobüs, metro, metrobus, marmaray bedava mı, ücretsiz mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılmaya başlandı. Resmi tatillerde vatandaşlar toplu taşımaların ücretsiz olup olmayacağını sıklıkla araştırıyor ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatiline az bir zaman kala merakla beklenen açıklama geldi. Peki 29 Ekim Cuma toplu taşımalardan ücretsiz mi yararlanılacak? İşte yanıtı...

    29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

    Ekim ayı toplantılarının ikinci birleşimini Saraçhane belediye binasında gerçekleştiren İBB Meclisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesini onayladı. Karar meclis üyelerinin oy birliğiyle alındı.

    Yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek. Ücret bedellerinin tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden karşılanacak.

    Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.

        29 EKİM VE 28 EKİM TATİL Mİ?

        29 Ekim Cuma günü, her yıl olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşlarına ilaveten okullar da tatil olacak. Dolayısıyla 28 Ekim tarihinde yarım gün izinli olan bir kişi, 4 günlük izin kullanma hakkına sahip olabilecek.

        Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

        29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ANLAMI VE ÖNEMİ

        Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.

        Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

        1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.
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        Haberler Güncel 29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz mi olacak? 29 Ekim Cuma günü otobüs, metro, metrobus, marmaray bedava mı, ücretsiz mi?
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