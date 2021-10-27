29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi olacak? 29 Ekim Cuma günü otobüs, metro, metrobus, marmaray bedava mı, ücretsiz mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılmaya başlandı. Resmi tatillerde vatandaşlar toplu taşımaların ücretsiz olup olmayacağını sıklıkla araştırıyor ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatiline az bir zaman kala merakla beklenen açıklama geldi. Peki 29 Ekim Cuma toplu taşımalardan ücretsiz mi yararlanılacak? İşte yanıtı...
29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?
Ekim ayı toplantılarının ikinci birleşimini Saraçhane belediye binasında gerçekleştiren İBB Meclisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesini onayladı. Karar meclis üyelerinin oy birliğiyle alındı.
Yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek. Ücret bedellerinin tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden karşılanacak.
Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.