29 Ekim tatili kaç gün? 28 Ekim resmi tatil mi? Okullar, noterler, hastaneler, bankalar, devlet daireleri açık mı olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Özellikle çalışan vatandaşlar ve öğrenciler tarafından resmi tatiller merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na az bir zaman kala kaç gün tatil yapılacağı araştırılırken devlet kurumlarında işleri olanlar 28-29 Ekim tarihlerinde devlet dairelerinin açık olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. İşte ayrıntılar...
29 EKİM RESMİ TATİL Mİ? 28 EKİM TATİL Mİ OLACAK?
29 Ekim Cuma günü, her yıl olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşlarına ilaveten okullar da tatil olacak. Dolayısıyla 28 Ekim tarihinde yarım gün izinli olan bir kişi, 4 günlük izin kullanma hakkına sahip olabilecek.
Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
29 EKİM'DE NOTERLER AÇIK MI?
Resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında noterler de bulunmakta. 29 Ekim'de noterler de kapalı olacak. 29 Ekim'de de resmi tatil nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak. Bankalar, okullar, noterler, PTT'ler, kargolar ve devlet daireleri 29 Ekim'de faaliyette olmayacak.