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    • 27.10.2021 15:15
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    29 Ekim tatili kaç gün? 28 Ekim resmi tatil mi? Okullar, noterler, hastaneler, bankalar, devlet daireleri açık mı olacak?

    Tüm illerden vatandaşlar 29 Ekim tatili kaç gün? 28 Ekim resmi tatil mi? Sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırır oldu. Özellikle devlet kurumlarında işleri olanlar ve halletmek isteyenler tatilin nasıl uygulanacağını merak etmeye başladı. 6 Eylül itibariyle yüzyüze eğitime başlayan milyonlarca öğrenci de kaç gün tatil yapabileceğini heyecanla beklemeye başladı. Peki Okullar, noterler, hastaneler, bankalar, devlet daireleri açık mı olacak? Devlet kurumlarında işleri olanlar Pazartesi gününü mü bekleyecek? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    29 Ekim tatili kaç gün?

    29 Ekim tatili kaç gün? 28 Ekim resmi tatil mi? Okullar, noterler, hastaneler, bankalar, devlet daireleri açık mı olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Özellikle çalışan vatandaşlar ve öğrenciler tarafından resmi tatiller merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na az bir zaman kala kaç gün tatil yapılacağı araştırılırken devlet kurumlarında işleri olanlar 28-29 Ekim tarihlerinde devlet dairelerinin açık olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. İşte ayrıntılar...

    29 EKİM RESMİ TATİL Mİ? 28 EKİM TATİL Mİ OLACAK?

    29 Ekim Cuma günü, her yıl olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşlarına ilaveten okullar da tatil olacak. Dolayısıyla 28 Ekim tarihinde yarım gün izinli olan bir kişi, 4 günlük izin kullanma hakkına sahip olabilecek.

    Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

    29 EKİM'DE NOTERLER AÇIK MI?

    Resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında noterler de bulunmakta. 29 Ekim'de noterler de kapalı olacak. 29 Ekim'de de resmi tatil nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak. Bankalar, okullar, noterler, PTT'ler, kargolar ve devlet daireleri 29 Ekim'de faaliyette olmayacak.

        28 VE 29 EKİM'DE BANKALAR HİZMET VERİYOR MU?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatildir. Resmi tatil olması nedeniyle bankalar o gün açık değildir. Ayrıca 28 Ekim'de yarım gün resmi tatil olduğundan 28 Ekim saat 13.00'ten sonra da bankalar kapalı olacak.

        28 Ekim Perşembe günü yarım gün resmi tatildir. Saat 13.00'ten sonra tüm kamu kurumları kapalı olcaktır. 28 Ekim Perşembe günü bankalar, noterler ve PTT öğleye kadar açık olacak.

        28 EKİM'DE HASTANELER AÇIK MI?

        Hastaneler, 28 Ekim 2021 Perşembe gününde yarım gün açık olacağından öğleden sonra poliklinik servislerinde işleri olan vatandaşlar işlemlerini en erken 1 Kasım 2021 Pazartesi günü gerçekleştirebilecekler. Hastaneler; 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün tatilde olacak. Ancak aynı gün yani 28 Ekim tarihinde akşam saatleri ve gecede dahil olmak üzere acil servisler açık olacak.

        28 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ?

        28 Ekim 2021 Perşembe günü yarım gün tatil olarak kabul ediliyor. 28 Ekim'de, öğleden sonra okullar ve iş yerleri resmi tatil oluyor. Buna göre, 28 Ekim 2021 günü mesai saat 13.00'te sona ermiş olacak.

        CUMHURİYET BAYRAMI NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

        Cumhuriyet ilan edildiği sırada henüz 29 Ekim günü bayram ilan edilmemiş, kutlamalar konusunda bir düzenleme yapılmamıştı; 29 Ekim gecesi ve 30 Ekim günündeki şenlikleri halk kendiliğinden organize etti. Ertesi yıl, 26 Ekim 1924 tarihli 986 numaralı kararname ile Cumhuriyet'in ilanının 101 pare top atılarak ve planlanacak özel bir programla kutlanmasına karar verildi. 1924 yılında yapılan kutlamalar, daha sonra yapılacak olan Cumhuriyet'in ilanı kutlamalarının başlangıcı oldu. 2 Şubat 1925'te, Hariciye Vekaleti'nce (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerilmiştir. Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelendi ve 18 Nisan'da karara bağlandı; 19 Nisan'da ise teklif TBMM tarafından kabul edildi. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, Cumhuriyet'in milli bir bayram olarak kutlanması resmi bir hüküm şekline geldi. Cumhuriyetin ilan edildiği gün, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde resmî bir bayram olarak kutlanmaya başladı.
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        Haberler Güncel 29 Ekim tatili kaç gün? 28 Ekim resmi tatil mi? Okullar, noterler, hastaneler, bankalar, devlet daireleri açık mı olacak?
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