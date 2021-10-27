29 Ekim tatili kaç gün? 28 Ekim resmi tatil mi? Okullar, noterler, hastaneler, bankalar, devlet daireleri açık mı olacak?

28 EKİM'DE HASTANELER AÇIK MI?

Hastaneler, 28 Ekim 2021 Perşembe gününde yarım gün açık olacağından öğleden sonra poliklinik servislerinde işleri olan vatandaşlar işlemlerini en erken 1 Kasım 2021 Pazartesi günü gerçekleştirebilecekler. Hastaneler; 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün tatilde olacak. Ancak aynı gün yani 28 Ekim tarihinde akşam saatleri ve gecede dahil olmak üzere acil servisler açık olacak.

28 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ?

28 Ekim 2021 Perşembe günü yarım gün tatil olarak kabul ediliyor. 28 Ekim'de, öğleden sonra okullar ve iş yerleri resmi tatil oluyor. Buna göre, 28 Ekim 2021 günü mesai saat 13.00'te sona ermiş olacak.