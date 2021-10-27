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    • 27.10.2021 16:21
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    • 27.10.2021 16:23
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    28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü? 28 - 29 Ekim'de PTT açık mı? PTT 28 Ekim kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri...

    29 Ekim Cumhuriye Bayramı ülke genelinde coşku ile kutlanacak. 2021 yılında 29 Ekim Cuma gününe denk geliyor. Resmi tatil ilan edilen bu özel günde resmi kurumlar kapalı olacak. Ancak 28 Ekim'de kurumların açık olup olmadığı, yarın gün tatil yapılıp yapılmayacağı her yıl merak ediliyor. Peki 28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü? 28 - 29 Ekim'de PTT açık mı? PTT 28 Ekim kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri...

    28 - 29 Ekim’de PTT açık mı?

    28 Ekim'de MEB'e bağlı okullar ve YÖK'e bağlı üniversiteler öğleye kadar eğitim verecekler. Ardından ise 29 Ekim'de tam gün dinlenecekler. Her yıl 28-29 Ekim hakkında araştırmalar yapılıyor. Vatandaşlar 28 Ekim'de nerelerin açık olacağını, bankaların, kargoların hizmet vermeyeceğini öğrenmek istiyor. 29 Ekim ülkemizde resmi tatildir. Peki 28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü? 28 - 29 Ekim'de PTT açık mı? PTT 28 Ekim kaça kadar açık? İşte 28-29 Ekim hakkında tüm detaylar...

    28 EKİM RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

    28 Ekim resmi tatillerimiz arasında yer almamaktadır. Sadece 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatildir. 28 Ekim yarım gün tatildir. 29 Ekim ise tam gün.

    28-29 EKİM'DE PTT'LER AÇIK MI?

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın bir önceki günü olan 28 Ekim tarihinin kamu kurumlarına yarım gün resmi tatil olarak biliniyor.Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları açık değil. 28 Ekim'de bir buçuk gün resmi tatil yapılıyor. Dolayısıyla 28 Ekim öğle saatlerine kadar PTT hizmet verecektir. Ardından 29 Ekim de ise resmi tatili başlayacak.

    28 EKİM'DE KARGOLAR KAÇA KADAR AÇIK?

    Kargolar normal çalışma düzenine göre hafta içi ve cumartesi günleri çalışıyor. Ancak resmi tatillerde genellikle kapalı oluyor. Yarım gün olan günlerde ise kargo firmalarına göre çalışma düzenleri farklılık gösterebilir. PTT ve PTT kargo resmi tatillerde çalışmıyor. Diğer kargo firmaları da resmi tatillerde kapalı oluyor. Buna göre 28 Ekim'de öğlene kadar PTT ve PTT kargo açık olacak.

    28 EKİM'DE BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

    Bankaların çalışma takvimi, Borsa İstanbul'a bağlı olduğu için Borsa İstanbul'un tatil olduğu günlerde bankalar da hizmet veremiyor.

    28 - 29 EKİM BORSA AÇIK MI?

    Borsa İstanbul'un 28 Ekim Perşembe günü yarım gün çalıştığı düşünülürse, bankaların da o gün öğle saatlerine kadar hizmet verecek.

        ULAŞIM NE ZAMAN ÜCRETSİZ OLACAK?

        29 Ekim'de yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek.

        CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ÖNEMİ!

        Osmanlı Devleti, 1876 yılına kadar mutlak monarşi, 1876-1878 ve 1908-1918 arasında meşruti monarşi ile yönetilmişti. I. Dünya Savaşı'nda yenilgiye uğramasının ardından işgale uğrayan Anadolu'da halkın işgalcilere karşı Mustafa Kemal Paşa önderliğinde verdiği Milli Mücadele, 1923 yılında milli güçlerin zaferi ile sonuçlandı. Bu süreçte, "Büyük Millet Meclisi" adıyla 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanan halkın temsilcileri, 20 Ocak 1921'de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu adlı yasayı kabul ederek egemenliğin Türk ulusuna ait olduğunu ilan etmiş ve 1 Kasım 1922'de aldığı kararla saltanatı kaldırmıştı. Ülke, meclis hükûmeti tarafından yönetilmekteydi.

        27 Ekim 1923'te İcra Vekilleri Heyeti'nin istifası ve yerine meclisin güvenini kazanacak yeni bir kabinenin kurulamaması üzerine Mustafa Kemal Paşa, yönetim biçiminin Cumhuriyet olması için İsmet Paşa ile birlikte bir kanun değişikliği tasarısı hazırlayarak 29 Ekim 1923'te Meclis'e sundu. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda yapılan değişikliklerin kabulü ile Cumhuriyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edilmiş oldu.

        Cumhuriyetin ilanı, Ankara'da 101 pare top atışı ile duyuruldu ve 29 Ekim gecesi ile 30 Ekim 1923 tarihinde başta Ankara olmak üzere tüm ülkede bir bayram havasında kutlandı.

        Cumhuriyet ilan edildiği sırada henüz 29 Ekim günü bayram ilan edilmemiş, kutlamalar konusunda bir düzenleme yapılmamıştı; 29 Ekim gecesi ve 30 Ekim günündeki şenlikleri halk kendiliğinden organize etti. Ertesi yıl, 26 Ekim 1924 tarihli 986 numaralı kararname ile Cumhuriyet'in ilanının 101 pare top atılarak ve planlanacak özel bir programla kutlanmasına karar verildi. 1924 yılında yapılan kutlamalar, daha sonra yapılacak olan Cumhuriyet'in ilanı kutlamalarının başlangıcı oldu.

        2 Şubat 1925'te, Hariciye Vekaleti'nce (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerilmiştir.[4] Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelendi ve 18 Nisan'da karara bağlandı; 19 Nisan'da ise teklif TBMM tarafından kabul edildi. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, Cumhuriyet'in milli bir bayram olarak kutlanması resmi bir hüküm şekline geldi. Cumhuriyetin ilan edildiği gün, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde resmî bir bayram olarak kutlanmaya başladı.
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        Haberler Güncel 28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü? 28 - 29 Ekim'de PTT açık mı? PTT 28 Ekim kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri...
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