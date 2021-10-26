VGM burs başvurusu ne zaman, nereden yapılıyor? Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM bursu ne kadar? Başvuru için son 3 gün…

Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

VGM BURS ŞARTLARI NELERDİR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim Eğitim Yardımları ve Yükseköğrenim Bursları için alınan başvurular açık kontenjanlarımız nispetinde, aşağıda belirtilen ilgili mevzuata göre öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir.

KİMLER VGM BURSU ALAMAZ?

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,