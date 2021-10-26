VGM burs başvurusu ne zaman, nereden yapılıyor? Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM bursu ne kadar? Başvuru için son 3 gün…

Öğrenciler tarafından gündemde sıklıkla VGM burs başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Ortaöğrenim, yüksek öğrenim ve yabancı uyruklu öğrencilere Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından farklı miktarlarda aylık olarak ödenen burs hakkında bilgiler merak konusu oldu. Son başvuru tarihine az bir zaman kala VGM burs başvuru şartlarının neler olduğu ve başvuruların nereden yapılacağı merak edilmeye başlandı. Peki Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs miktarı ne kadar? İşte ayrıntılar…
2021-2022 VGM BURSU NE KADAR?
VGM bursu ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine 100,00 TL, üniversite öğrencilerine aylık 400,00 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu üniversite öğrencilerine ise 600,00TL olarak verilecektir.
VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ
2021 yılında VGM burslarında ortaöğrenim başvuruları 15 Ekim'de alınacak. İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin burs başvuru işlemleri 30 Ekim'de sona erecek.
Yükseköğrenim başvuruları ise 1 Kasım tarihinde başlayacak. Üniversite öğrencileri ve Yabancı uyruklu öğrencileri 15 Kasım'a kadar devam edecek.