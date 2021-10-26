VGM burs başvurusu nasıl yapılır? Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs miktarı ne kadar? Başvurular için son tarih nedir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Eğitim ve öğretim hayatında maddi olarak büyük kolaylık sağlayan burslar farklı kurumlar tarafından farklı miktarlarda ödeniyor. Her yıl şartları karşılayan öğrencilere verilen Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvurularına ilişkin tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
2021-2022 VGM BURSU NE KADAR?
VGM bursu ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine 100,00 TL, üniversite öğrencilerine aylık 400,00 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu üniversite öğrencilerine ise 600,00TL olarak verilecektir.
VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ
2021 yılında VGM burslarında ortaöğrenim başvuruları 15 Ekim'de alınacak. İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin burs başvuru işlemleri 30 Ekim'de sona erecek.
Yükseköğrenim başvuruları ise 1 Kasım tarihinde başlayacak. Üniversite öğrencileri ve Yabancı uyruklu öğrencileri 15 Kasım'a kadar devam edecek.