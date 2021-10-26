Başkan Erdoğan’dan Musa Eroğlu’na taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nu telefonla arayarak eşi Fatma Eroğlu'nun vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.







Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, görüşmede, merhume Fatma Eroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve dostlarına başsağlığı temennisinde bulundu.





75 YAŞINDA YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Türk halk müziğinin önde gelen isimlerinden olan Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu, 75 yaşında yaşamını yitirdi. Eroğlu, İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi gördüğü özel hastanede vefat etti. Fatma Eroğlu, bugün Mersin'in Mut ilçesinde Mut Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından Yazıalanı Mahallesi mezarlığında toprağa verilecek.