İstanbul’da tonlarca uyuşturucu imha edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlarda ele geçirilen ve 2313 sayılı 'Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun' kapsamında İstanbul'da bulunan adli emanetlerde saklanan uyuşturucu maddeler kamyonlarla Büyükçekmece'de bulunan bir çimento fabrikasına getirildi.

Uyuşturucu maddeler fabrikada sabah saatlerinde 2000 derece sıcaklıktaki döner fırın kazanına atılarak imha edildi. Sabag'ta yer alan habere göre, Fabrikanın üst düzey filtreleme sistemi sayesinde yanan uyuşturucu maddelerden çıkan duman ve gazların çevreye zarar vermediği öğrenildi.



MORFİN VE AFYON SAKIZI TIP ALANINDA KULLANIM İÇİN AYRILDI

İmha işlemi sırasında Afyon Sakızı ve Morfin gibi uyuşturucu maddeler tıp alanında kullanılabilmesi amacıyla işlenmek üzere Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon İşleri Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.



DEDEKTÖR KÖPEK VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR İÇİN BİR MİKTAR AYRILDI

Yetkililer, uyuşturucu madde arama köpek eğitimi ve bilimsel araştırmalarda kullanılması için ilgili yönetmelik gereği imha işlemi sırasında köpek başına bir cins madde için 100 gram ve hap türleri için 20 adet malzeme ayrıldığını belirtti.