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    • 25.10.2021 17:53
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    1.dönem ne zaman bitiyor? 15 tatil, sömestr ne zaman? 2021-2022 yılı ilk ara tatili hangi tarihte olacak? MEB takvimi

    Milyonlarca öğrenci ve velisi 1.dönem ne zaman bitiyor? 15 tatil, sömestr ne zaman? Sorularına yanıt arıyor. 6 Eylül’de yüzyüze olarak başlayan eğitim hayatı covid 19 önlemleri alınarak devam ediyor ve öğrenciler şimdiden ne zaman tatil yapacaklarını merak ediyor. Koronavirüs nedeniyle uzun süre okullarından uzak kalan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimini araştırıyor ve Kasım ayında uygulanacak olan ilk ara tatilin hangi tarihe denk geldiği merak konusu oluyor. Peki 2021-2022 yılı ilk ara tatili hangi tarihte olacak? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    1.dönem ne zaman bitiyor?

    1.dönem ne zaman bitiyor? 15 tatil, sömestr ne zaman? 2021-2022 yılı ilk ara tatili hangi tarihte olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eğitim öğretim yılı takvimini yayınladı ve hem öğrenciler hem de veliler incelemeye başladı. Uzun bir aradan sonra sınıflarına kavuşan öğrenciler bir yandan da dinlenmenin hayalini kuruyor ve Kasım ayı ilk ara tatil tarihini merak ediyor. İşte okulların tatil tarihleri...

    1. DÖNEM NE ZAMAN BİTİYOR?

    Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılında iki ara tatil, bir yarıyıl tatili ve yaz tatili uygulayacak. Öğrenciler, ilk ara tatillerini Kasım ayında yapacak. İşte tatil tarihleri;

    Birinci ara tatil 15-19 Kasım 2021

    Sömestr Tatili 24 Ocak-4 Şubat 2022

    İkinci ara tatil 11-15 Nisan 2022

    17 Haziran 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonu.

    OKUL SINAVLARI İPTAL Mİ EDİLECEK?

    Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Eylül'de birinci döneme başladı. İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime tam zamanlı geçilmesinin ardından ölçme ve değerlendirme ile ilgili alınan kararlar öğrenciler ile paylaşıldı.

        Birinci dönem sınavları yüz yüze ve salgın tedbirleri dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Bu kapsamda kronik rahatsızlığı bulunan öğrencilerin sınavları da okul ortamlarında düzenlenecek.

        Covid-19 testi pozitif çıkan veya temaslı oldukları için eğitime ara verilen sınıflarda eğitim alan öğrenciler ise karantina bitiminde okul müdürlüklerince belirlenen tarihlerde kayıtlı oldukları okullarda sınav olacak.

        MAZERETSİZ OKULA GİTMEYEN ÖĞRENCİLER DEVAMSIZ SAYILACAK!

        Bu yıl okullarda devam zorunluluğu aranacak. Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı yönetmelikte toplam devamsızlık hakkı 30 gün olarak açıklandı. Ancak Lise 9,10,11 ve 12. sınıf öğrencileri mazeret bildirmeden en fazla 10 gün devamsızlık yapabilecek. 20 günlük kısım için ise okul yönetimlerine doktor raporu veya geçerli bir mazeret bildirilecek.

        Yayınlanan yönetmelikte ortaokul öğrencileri için bir devamsızlık sınırı bulunmuyor. 20 günden fazla devamsızlık yapan öğrencilerin sınıfını geçmesine veya kalmasına Şube Öğretmenler Kurulu karar veriyor. Pandemi nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunan öğrenciler dönem başında e-Nabızdan aldıkları belgeler ile okul yönetimlerine devamsızlıklarının sayılmaması için başvurmuştu.

        BU YIL BAŞARISIZLIK DURUMUNDA SINIFTA KALMA OLACAK!

        Okullarda sınavlar yüz yüze olarak gerçekleştirileceği için bu dönem sınıf geçme veya kalma durumlarına öğrencilerin aldıkları notlar direkt olarak etki edecek. İlkokul 1,2,3,4. sınıflarda yönetmelik gereği sınıfta kalma bulunmazken ortaokul ve liselerde öğrenciler sınıf tekrarına bırakılabilir. Lise 9,10,11 ve 12. sınıflarda yıl sonu ortalaması (birinci dönem ve ikinci dönem notları) 50'nin altına olan ve 3 dersten zayıfı olanlar sınıfta kalacak. Ortaokul 5,6,7 ve 8. sınıflarda ise bir dersten yıl sonu başarı puanı 45'ten az olan öğrencilerin sınıfta kalıp kalmamasına şube öğretmenler kurulu karar verecek.
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        Haberler Güncel 1.dönem ne zaman bitiyor? 15 tatil, sömestr ne zaman? 2021-2022 yılı ilk ara tatili hangi tarihte olacak? MEB takvimi…
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