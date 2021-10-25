1.dönem ne zaman bitiyor? 15 tatil, sömestr ne zaman? 2021-2022 yılı ilk ara tatili hangi tarihte olacak? MEB takvimi

1.dönem ne zaman bitiyor? 15 tatil, sömestr ne zaman? 2021-2022 yılı ilk ara tatili hangi tarihte olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eğitim öğretim yılı takvimini yayınladı ve hem öğrenciler hem de veliler incelemeye başladı. Uzun bir aradan sonra sınıflarına kavuşan öğrenciler bir yandan da dinlenmenin hayalini kuruyor ve Kasım ayı ilk ara tatil tarihini merak ediyor. İşte okulların tatil tarihleri...
1. DÖNEM NE ZAMAN BİTİYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılında iki ara tatil, bir yarıyıl tatili ve yaz tatili uygulayacak. Öğrenciler, ilk ara tatillerini Kasım ayında yapacak. İşte tatil tarihleri;
Birinci ara tatil 15-19 Kasım 2021
Sömestr Tatili 24 Ocak-4 Şubat 2022
İkinci ara tatil 11-15 Nisan 2022
17 Haziran 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonu.
OKUL SINAVLARI İPTAL Mİ EDİLECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Eylül'de birinci döneme başladı. İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime tam zamanlı geçilmesinin ardından ölçme ve değerlendirme ile ilgili alınan kararlar öğrenciler ile paylaşıldı.