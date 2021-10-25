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    • 25.10.2021 18:23
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    • 25.10.2021 18:24
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    Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist komandolarımız tarafından yok edildi

    Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Komandolar avladı!

    Terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor.

    KOMANDOLAR 4 PKK'LIYI AVLADI
    Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    "İZİN VERMEDİK, VERMEYECEĞİZ! "
    MSB'nin açıklaması şu şekilde:

    "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz! Bölgede her türlü tedbiri alan Kahraman Komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi."

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    Haberler Güncel Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist komandolarımız tarafından yok edildi
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