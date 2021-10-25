Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist komandolarımız tarafından yok edildi

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor.

KOMANDOLAR 4 PKK'LIYI AVLADI

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"İZİN VERMEDİK, VERMEYECEĞİZ! "

MSB'nin açıklaması şu şekilde:

"Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz! Bölgede her türlü tedbiri alan Kahraman Komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi."