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    • Güncel
    • 25.10.2021 08:10
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    • 25.10.2021 08:14
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    Kar yağışı geldi çattı! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Su baskını, heyelan, sel, buzlanma...

    Kar yağışı kapımıza dayandı. Hava durumunu araştıran vatandaşlara son dakika haberi Meteoroloji'den geldi. Hava durumunu tahminine göre bazı bölgelerimiz için karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda "Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, sel, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

    Kar yağışı geldi çattı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz ile Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak Karadeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli, Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece ) azalacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    UYARILAR

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Giresun, Trabzon ve Artvin'de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; 1100 metre üzeri yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, sel, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güney batısında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUZEYBATI KESİMLERDE ZİRAİ DON TEHLİKESİNE DİKKAT!: Marmara ve Batı Karadeniz'de zirai don tehlikesi riski olduğundan dolayı başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticilerimiz ve ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 14°C

    Parçalı bulutlu

    İSTANBUL °C, 15°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 14°C

    Parçalı bulutlu

    KOCAELİ °C, 15°C

    Parçalı ve çok bulutlu

        EGE

        Parçalı, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 14°C

        Parçalı bulutlu

        DENİZLİ °C, 22°C

        Parçalı bulutlu

        İZMİR °C, 23°C

        Parçalı bulutlu

        KÜTAHYA °C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık, zamanla iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 28°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 26°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        HATAY °C, 26°C

        Az bulutlu ve açık

        MERSİN °C, 25°C

        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, geçeceği tahmin ediliyor. bu sabah saatlerinde yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

        ANKARA °C, 14°C

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 13°C

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu

        KONYA °C, 14°C

        Parçalı bulutlu

        SİVAS °C, 10°C

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            BATI KARADENİZ

            Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 13°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            DÜZCE °C, 15°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            KASTAMONU °C, 11°C

            Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            ZONGULDAK °C, 13°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ

            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in 1100 m üzeri yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve çok kuvvetli, Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve şidddetli olması bekleniyor.

            AMASYA °C, 13°C

            Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

            SAMSUN °C, 14°C

            Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

            TOKAT °C, 10°C

            Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

            TRABZON °C, 14°C

            Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

            DOĞU ANADOLU

            Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzeydoğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 7°C

            Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

            KARS °C, 7°C

            az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

            MALATYA °C, 16°C

            Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

            VAN °C, 16°C

            Az bulutlu ve açık

            GÜNEYDOĞU ANADOLU

            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 24°C

            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP °C, 23°C

            Az bulutlu ve açık

            SİİRT °C, 23°C

            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA °C, 25°C

            Az bulutlu ve açık
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