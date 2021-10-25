Vilayet Meydanı'nda düzenlenen Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 büyükelçinin Osman Kavala açıklamasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Gerekli talimatı Dışişleri Bakanlığına verdiklerini belirten Erdoğan, ''10 büyükelçinin bir an önce 'istenmeyen adam' ilan edilmelerini halledeceksiniz dedim" diye konuştu. Peki; Persona Non Grata nedir? İstenmeyen adam ne demek? 10 büyükelçi hangi ülkelerin? İstenmeyen adam ilan edilen 10 büyükelçi kimler?
10 BÜYÜK ELÇİ HANGİ ÜLKELERİN?
Erdoğan, tutuklu Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyen ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçilerinin "İstenmeyen adam" ilan edileceğini söyledi.
İSTENMEYEN ADAM NE DEMEK? (PERSONA NON GARATA NEDİR?
persona non grata latince "istenmeyen kişi" anlamına gelmektedir. Söz konusu bu terim devletler arası ilişkilerde "bir ülkeye girmesi veya o ülkede kalması ülkenin yerel hükümeti tarafından yasaklanan yabancı kişi"ler için kullanılmaktadır. "İstenmeyen adam" prosedürü, kendisine verilen siyasi dokunulmazlık hakkı sayesinde tutuklama ve herhangi bir kovuşturmadan korunan yabancı bir diplomata herhangi bir ülkenin uygulayabileceği en ciddi kınama biçimi olarak kabul ediliyor.
Dışişleri Bakanlıkları tarafından yapılan "istenmeyen adam" ilanı, diplomatik görevlinin siyasi veya diplomatik dokunulmazlığını kaldırmıyor; ilgili devlete soruşturma, tutuklama ve kovuşturma yapma hakkı vermiyor. Bu deklarasyon yoluyla egemen ülke, istenmeyen kişi ilan ettiği diplomatı ülke sınırları dışına çıkaracağını ya da ülke sınırları içine almayacağını duyurmuş oluyor. "İstenmeyen kişi" ilan edilen diplomat ülkeyi terk etmez, bu konuda çekingen davranır veya bunu reddedecek olursa doğrudan sınır dışı edilme ve hakkında yasal süreç başlatılma tehdidi ile karşı karşıya kalıyor. Konsolosluk binalarının dokunulmazlığı bulunması nedeniyle bu bina ve eklentilerine müdahale edemeyecek olan ilgili devlet, "istenmeyen kişi" ilan ettiği diplomatın ülkeyi terk etmesi için seyahat serbestliğini sağlamakla yükümlü bulunuyor.