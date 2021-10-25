Persona Non Grata nedir? İstenmeyen adam ne demek? 10 büyükelçi hangi ülkelerin? İstenmeyen adam ilan edilen 10 büyükelçi kimler?

İSTENMEYEN 10 BÜYÜKELÇİ KİMDİR?

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield: 27 Haziran 2019'da Ankara'ya atandı. Satterfield, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde ayrıca Irak Koordinatörü ve Dışişleri Bakanı Kıdemli Danışmanı, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Başmüsteşarı, ABD'nin Kahire Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Beyrut Büyükelçisi olarak da görev yaptı. Satterfield'in Orta Doğu'da yaklaşık kırk yıllık deneyimi bulunuyor.

Almanya'nın Türkiye Büyükelçisi Jürgen Schulz: Ekim 2020'den beri görevde. Schulz, Ankara'daki görevine başlamadan önce New York Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'nde görev aldı. 2018-2020 yılları arasında Birleşmiş Milletler Peacebuilding Commission Organizasyon Komisyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve 2017'de ECOSOC Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

Fransa Büyükelçisi Hervé MAGRO: Haziran 2020'de göreve başladı. MAGRO büyükelçilikten önce Türkiye'de, İstanbul Başkonsolosluğu ve kariyerinin henüz başındayken, Ankara'da üçüncü kâtip ve ikinci kâtip olarak da görev yaptı.

Finlandiya Büyükelçisi Arı Mäkı: 2019'dan beri Ankara'da görev yapıyor. Daha önce ülkesinde Kuzey Afrika Bölge Müdürlüğü ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika Biriminin Başkan Yardımcılığını yapan Mäkı, İran ve Ermenistan'da da bulundu.

Danimarka Krallığı'nın Büşükelçisi Danny Annan: Ankara'ya geçtiğimiz mart ayında atandı. Ülkenin Ankara'daki büyükelçiliği Azerbaycan'ı da kapsıyor. İran'ın önceki büyükelçisi olan Annan, Hindistan, Sri Lanka, Lübnan ve Suriye'de de görevlendirilmişti.

Hollanda Krallığı Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet: Eylül 2018'den bu yana Ankara'da görev yapıyor. Büyükelçi daha önce, AB Dış Politika Dairesi Başkanlığı dahil olmak üzere, AB'nin Politika departmanlarında görev almasının yanı sıra NATO Daimi Temsilciliği de yaptı.

İsveç'in Türkiye Büyükelçisi Staffan Herrström: Göreve Eylül 2020'de başladı. Herrström büşükelçi olarak bulunduğu pek çok noktanın yanı sıra, kariyerinin başında Orta ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanı ve Politika ve Metodoloji Daire Başkanı olarak da görev yaptı.

Kanada Büyükelçisi Jamal Khokhar: 2020'nin başında göreve başladı. Khokhar, aynı zamanda, Gürcistan, Azerbaycan ve Türkmenistan'ın da büyükelçisi ve bu yılın başından beri Kanada'nın İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) özel elçisi.

Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton: Mart 2018'den bu yana Türkiye'de görev yapıyor. Wendy, aynı zamanda İsrail, Azerbaycan ve Ürdün Büyükelçisi. Wendy, kariyeri boyunca Kuzey Asya ile siyasi ve ekonomik ilişkiler üzerine yoğunlaştı.

Norveç Krallığı Büyükelçisi Erling Skjønsberg: Ekim 2019'da göreve başladı. Skjønsberg, aynı zamanda Azerbaycan'ın da Büyükelçisi ve Sudan ve Güney Sudan Eski Özel Temsilcisi.