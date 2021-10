Türkıye’den kaçıp ABD’ye yerleşen Reza Sarraf adını değiştirdi

Reza Sarraf ise şirkete bağlı 20 dönüm arazide at çiftliği kurup günlerini burada geçirmeye başladı. Burada çok önemli 20 yarı atını G1 Kentucky Derby, G1 Preakness Stakes ile Belmont Stakes gibi dünyanın en önemli yarışlarına hazırladığı anlaşıldı. Next Level Performance'ın, ABD'nin en önemli at haralarından biri olarak gösterilen Zayat'la da ortaklık yapacağı hatırlatıldı.



Zayat Harası'ndan 5 Kentucky zaferi çıkmıştı. Zarrab'ın yıl sonunda California'da da başka bir at çiftliği kurmak için Bank of America'dan kredi aldığı da ifade edildi.







ABD'de Halkbank aleyhine ifade verdiği için ödüllendirilen Reza Sarraf, 4 yıl aradan sonra ortaya çıktı. Yeni şirket açtı, at çiftliği kurdu.



TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN