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    Türkıye’den kaçıp ABD’ye yerleşen Reza Sarraf adını değiştirdi

    ABD’de Halkbank aleyhine ifade verdiği için ödüllendirilen Reza Sarraf, 4 yıl aradan sonra ortaya çıktı. Adını Aaron Goldsmith olarak değiştiren Sarraf, yeni şirket açtı, at çiftliği kurdu.

    Yeni hayat

    Türkiye'den kaçan ve ABD'nin istediği ifadeleri veren Reza Sarraf, bunun karşılığını almaya başladı. Önce Aaron Goldsmith kimliğiyle yeni bir hayat kuran Sarraf, ABD'nin Florida eyaletinin önemli kentlerinden Wellington'da Next Level adlı bir şirket açtı.



    İranlı eski arkadaşı Manuchehr Negahban ile yüzde 50-50 ortaklık yapısıyla kurulan şirketin, turizm, tarım ve bilişim sektöründe faaliyet gösterdiği ortaya çıktı.



    Reza Sarraf ise şirkete bağlı 20 dönüm arazide at çiftliği kurup günlerini burada geçirmeye başladı. Burada çok önemli 20 yarı atını G1 Kentucky Derby, G1 Preakness Stakes ile Belmont Stakes gibi dünyanın en önemli yarışlarına hazırladığı anlaşıldı. Next Level Performance'ın, ABD'nin en önemli at haralarından biri olarak gösterilen Zayat'la da ortaklık yapacağı hatırlatıldı.

    Zayat Harası'ndan 5 Kentucky zaferi çıkmıştı. Zarrab'ın yıl sonunda California'da da başka bir at çiftliği kurmak için Bank of America'dan kredi aldığı da ifade edildi.



    ABD'de Halkbank aleyhine ifade verdiği için ödüllendirilen Reza Sarraf, 4 yıl aradan sonra ortaya çıktı. Yeni şirket açtı, at çiftliği kurdu.


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    Haberler Güncel Türkıye’den kaçıp ABD’ye yerleşen Reza Sarraf adını değiştirdi
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