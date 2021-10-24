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    • 24.10.2021 10:08
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    Terör örgütü PKK'ya Hakkari'de ağır darbe: Talimatlarınız elimizde

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Çukurca ilçesine sızan ve etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte ele geçirilen mühimmatlara ilişkin bilgi verdi.

    AA
    Terör örgütüne bir darbe daha! Talimatlarınız elimizde

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Çukurca ilçesine sızan ve etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte ele geçirilen mühimmatlara ilişkin bilgi verdi.

    Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün gece Çukurca'ya sızan ve ölü ele geçirilen teröristlerdeki mühimmatlar. İki M-16 piyade tüfeği, 4 el bombası, 9 M-16 şarjörü, 1 patlayıcı ateşleme düzeneği. Ayrıca talimatlarınız elimizde. 112'yi ararsanız getiririz veya Meclis'teki arkadaşlarınıza bırakırız." ifadelerine yer verdi.

    Hakkari'nin Çukurca sınırından sızan 2 terörist, dün J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara operasyonuyla ölü ele geçirilmişti.

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