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    • Güncel
    • 24.10.2021 09:45
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    • 24.10.2021 09:58
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    SON DAKİKA: AK Parti'den son anket: Yüzde 17 aşı karşıtı! Türkiye'yi birleştiren güç kadın voleybolcular

    Son dakika haberleri... AK Parti'nin yaptırdığı anketten son dakika sonuçları haberimizde. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan anket sonuçlarına göre Türkiye'de yüzde 17 oranında aşı karşıtı bir grup var! Türkiye'yi birleştiren güç ise A Milli Kadın Voleybol Takımı. Toplumun yüzde 97'si kadın voleybol takımının başarılarından gurur duydu! İşte AK Parti'nin son anketinden sonuçlar...

    Son anket Başkan Erdoğan’ın önünde

    Son dakika haberler: AK Parti Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla birçok konuda kamuoyunun nabzını tutma konusundaki yöntemlerini çeşitlendirerek artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda yeni ve çok başlıklı bir kamuoyu araştırması ve anket çalışması yaptıran AK Parti yetkili organları bu anketin sonuçlarını da Başkan Erdoğan'a sundu.

    AK Parti için yapılan ve Eylül ayı araştırma sonuçlarında öne çıkanlar şöyle:



    YÜZDE 81 AŞI OLDU, YÜZDE 17 AŞI KARŞITI VAR
    Araştırmaya katılanların yüzde 81'i aşılandığını belirtti. Yüzde 17 karşıtı bulunuyor ve bu gençler arasında daha yaygın. Toplumun yüzde 12 ise aşıya güvenmiyor.

    EVDE KALMAYA DEVAM EDENLERİN ORANI ÜÇTE BİR
    Salgında alınan önlemler sonrası başlayan normalleşmelere rağmen vatandaşların üçte biri hala evde. Dörtte bir tamamen normal hayata döndü.

        TOPLUMUN YÜZDE 50'Sİ KORONAVİRÜSLE TANIŞTI
        Araştırma salgının ne kadar yaygın olduğu ve toplumun ne kadarını etkilediğinin anlaşılması açısından önemli sonuçlar ortaya koydu. Buna göre her iki kişiden birisinin ailesinde koronavirüsten hastalanan oldu.

        SELLER YAPILAŞMA SORUNU:
        Ankette son yaşanan afetler de vatandaşlara soruldu. Her üç kişiden ikisi Karadeniz'i sarsan selleri yanlış yapılaşmaya bağladı.

        YANGINDA KARA PROPAGANDA DETAYI!
        Orman yangınları ile ilgili muhalefetin algı operasyonu ve kara propagandasının toplumun bir kesiminde karşılık bulduğu görülüyor. Üç kişiden biri yangınların bilinçli olarak söndürülmediğine inanıyor.
            Son anket Başkan Erdoğan’ın önünde
            Haberler Güncel SON DAKİKA: AK Parti'den son anket: Yüzde 17 aşı karşıtı! Türkiye'yi birleştiren güç kadın voleybolcular
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