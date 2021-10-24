SON DAKİKA: AK Parti'den son anket: Yüzde 17 aşı karşıtı! Türkiye'yi birleştiren güç kadın voleybolcular

Son dakika haberler: AK Parti Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla birçok konuda kamuoyunun nabzını tutma konusundaki yöntemlerini çeşitlendirerek artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda yeni ve çok başlıklı bir kamuoyu araştırması ve anket çalışması yaptıran AK Parti yetkili organları bu anketin sonuçlarını da Başkan Erdoğan'a sundu.
AK Parti için yapılan ve Eylül ayı araştırma sonuçlarında öne çıkanlar şöyle:
YÜZDE 81 AŞI OLDU, YÜZDE 17 AŞI KARŞITI VAR
Araştırmaya katılanların yüzde 81'i aşılandığını belirtti. Yüzde 17 karşıtı bulunuyor ve bu gençler arasında daha yaygın. Toplumun yüzde 12 ise aşıya güvenmiyor.
EVDE KALMAYA DEVAM EDENLERİN ORANI ÜÇTE BİR
Salgında alınan önlemler sonrası başlayan normalleşmelere rağmen vatandaşların üçte biri hala evde. Dörtte bir tamamen normal hayata döndü.