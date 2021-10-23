Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan 3. doz uyarısı





AŞIYA ULAŞAMAYAN ÜLKELER VAR

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tuba Dal, "Hatırlatma dozlarını (3. doz) olanlar hastalığa ya yakalanmadı ya da yakalansa bile çok hafif atlattı. Hastanelerin yoğun bakım servisindeki hastaların yüzde 95'inden fazlası ya aşısız ya da eksik aşılılar. 3. doz olma yüzdeleri yükselince pandemi yavaş yavaş gündemimizden düşecek. Aşı olduğumuzda hem toplumumuzu hem de tüm dünyayı korumuş oluyoruz. Bazı ülkeler hâlâ aşıya ulaşamıyor. Türkiye'de ise şu anda isteyen herkes aşısını yaptırabiliyor. Artık bundan sonra bizim üzerimize düşen sağlık merkezlerine gidip aşılarımızı yaptırmak ve hastalıktan korunmak olmalı" diye konuştu.