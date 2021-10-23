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    • 23.10.2021 09:22
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    Milli Savunma Bakanı Akar'dan son dakika F16 tedariği açıklaması

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F16 tedariği meselesine ilişkin "Teknik çalışma başlatıldı. Süreci takip ediyoruz. Türkiye’nin güçlenmesi aynı zamanda NATO savunmasının güçlenmesi anlamına geliyor." açıklamasında bulundu.

    Bakan Akar’dan son dakika F16 tedariği açıklaması

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    "Yunan Savunma Bakanı ile olumlu, yapıcı bir görüşme yaptık. Bu görüşmenin olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde görmeyi bekliyoruz."

    "(Yunanistan ve Fransa arasındaki anlaşma) NATO'nun içinde olmamıza rağmen birtakım ittifaklar aranmasının hem NATO'ya hem ikili ilişkilere zarar vereceğini, güveni sarsacağını herkesin bilmesi gerekir."

    "(F16 tedariki) Bununla ilgili teknik çalışma başlatıldı. Süreci takip ediyoruz. Türkiye'nin, TSK'nın güçlenmesi aynı zamanda NATO savunmasının güçlenmesi anlamına geliyor."

    "(Suriye'nin kuzeyinden PKK/YPG saldırıları) Olayları çok yakından takip ediyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde gereken yapılır."

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    Haberler Güncel Milli Savunma Bakanı Akar'dan son dakika F16 tedariği açıklaması
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