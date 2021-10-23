KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a doktora unvanı





BILL GATES EFES'TE

Dünyanın en zengin 4. kişisi olan Bill Gates, 107 metre uzunluğu olan 3 katlı yatı Lana ile Kuşadası'na geldi. Şapka ve maske taktığı görülen Gates, daha sonra İzmir Selçuk'taki Efes Antik Kenti'ne geçti. Yaklaşık 2 saat burada kalan Gates, rehberden bilgi aldı.