KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a doktora unvanı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), "2021-2022 Akademik Yılı Açılış ve Ödül Töreni" 27 Ekim Çarşamba günü yapılacak.
HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek törene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar da katılacak.
Açılış konuşmalarının ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, HKÜ Senatosu kararı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında "Fahri Bilim Doktoru" unvanı tevcih edilecek.
KRİPTO MİLYONER
Kripto para borsası FTX'in CEO'su Sam Bankman- Fried'in kısa sürede elde ettiği servet, dudak uçuklattı! 2018'de kripto paraların büyüyeceğini tahmin eden Sam Bankman-Fried FTX'in ilk adımlarını attı. Serveti 22.5 milyar doları aştı! ABD medyası, Fried'in servetinin 2030'da 500 milyar doları aşacağını yazdı! Fried "Goldman Sachs'ı alabiliriz" açıklaması yaptı.
BILL GATES EFES'TE
Dünyanın en zengin 4. kişisi olan Bill Gates, 107 metre uzunluğu olan 3 katlı yatı Lana ile Kuşadası'na geldi. Şapka ve maske taktığı görülen Gates, daha sonra İzmir Selçuk'taki Efes Antik Kenti'ne geçti. Yaklaşık 2 saat burada kalan Gates, rehberden bilgi aldı.