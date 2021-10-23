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    • 23.10.2021 19:33
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    Dışişleri Bakanlığı'dan İsrail'in Batı Şeria’daki konuy planına tepki: Kınıyoruz

    Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı, İsrail Yüksek Planlama Konseyinin gelecek hafta Batı Şeria’daki çeşitli İsrail yerleşimlerinde 3 bin 100 yeni konutun inşasını onaylama planını kınadı. Yapılan açıklamada, "Uluslararası toplumu, bölgede uzun vadede kalıcı barış ve istikrarın sağlanabilmesi için, Filistin topraklarının ve Filistin halkının haklarının korunmasını teminen harekete geçmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

    Dışişleri’nden İsrail’e tepki!

    İşalci İsrail Filistin topraklarında uyguladığı işgal politikasını genişletmek için elinden geleni yapıyor. Dışişleri Bakanlığı, İsrail Yüksek Planlama Konseyinin konut planını onaylamasına tepki gösterdi.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Yüksek Planlama Konseyinin önümüzdeki hafta Batı Şeria'daki çeşitli İsrail yerleşimlerinde 3 bin100 yeni konutun inşasını onaylama planını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

    İsrail'in, altı Filistin insan hakları kuruluşunu "terör örgütü" listesine alarak işgal altında bulundurduğu topraklarda insan hakları alanındaki çalışmaları engelleme girişiminin de insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI
    "Filistin ihtilafının adil, kalıcı ve kapsamlı çözümü için tek seçenek olan iki devletli çözüm vizyonunu tahrip eden, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi dahil, tek taraflı ve hukuk dışı politikalara son verilmelidir.

    Uluslararası toplumu, bölgede uzun vadede kalıcı barış ve istikrarın sağlanabilmesi için, Filistin topraklarının ve Filistin halkının haklarının korunmasını teminen harekete geçmeye çağırıyoruz."

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