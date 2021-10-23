Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Afrika’da kapısı çalınmadık dost, işbirliği yapılmadık ülke bırakmıyoruz

Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun 3'üncüsü dün İstanbul'da başladı. İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen foruma katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu mesajları paylaştı:
Afrika'yı gezdik dolaştık, liderleriyle bir araya geldik. Durum nedir konuştuk. Forumun Afrika ile işbirliği güçlenmesine katkı sağlanmasını diliyorum.
Afrika'da kapısı çalınmadık dost, işbirliği yapılmadık ülke bırakmıyoruz. Afrika halklarının da aynı samimiyetle yaklaştığını görüyoruz. Biz adım atınca Afrikalı siyasetçiler buna karşılık veriyor.
Türk yatırımcıların kıta ile ilgisi artarken Afrikalı dostlarımız da Türkiye'nin imkanlarını keşfediyor, hastalıklarına şifalarını Türkiye'deki hastanelerde arıyor.
İş adamlarımızın kurduğu fabrikalar, üretim tesisleri istihdam imkanı sunuyor. Afrika'da havalimanlarından limanlara, tünellere kadar birçok yatırımın altında Türk müteahhitlerin imzası var. 70 milyar doları aşan bin 150'den fazla projeyi Türk firmaları üstlendi. Kıta çapındaki yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları aştı.
Salgın şartlarının Afrika ile karşılıklı üst düzey ziyaretlerimizi aksatmasına izin vermedim. Yürürlükte olan 22 anlaşmadan 4'ünü Afrika ülkeleri ile yaptık.
Bir dizi Afrika ülkesiyle de müzakerelerimizi planlıyoruz. Finans ve bankacılık yönü eksik kalan ticaretin ivme kaybına yol açması kaçınılmazdır. Türk bankacılık sektörünün daha vizyoner davranmasını bekliyoruz.
MİLLİ TEHDİT
Başkan Erdoğan, dün Türk Konseyi Medya Forumu'na da bir videomesaj gönderdi. Sosyal medyadaki dezenformasyona değindi. "Denetimin olmadığı sosyal medya mecraları, bugün demokrasiyi ve milli güvenliğini tehdit ediyor" dedi.
ÖNEMLİ BİR DÖNEME GİRİYORUZ
Başkan Erdoğan, Sivas'ta yapılan AK Parti İl Genişletilmiş Divan Toplantısı'na telefonla katıldı. Erdoğan, "Önemli bir döneme giriyoruz. Bu dönem içerisinde Sivaslı kardeşlerim tüm ezberleri bozacaktır" dedi.
Afrika'yı gezdik dolaştık, liderleriyle bir araya geldik. Durum nedir konuştuk. Forumun Afrika ile işbirliği güçlenmesine katkı sağlanmasını diliyorum.
Afrika'da kapısı çalınmadık dost, işbirliği yapılmadık ülke bırakmıyoruz. Afrika halklarının da aynı samimiyetle yaklaştığını görüyoruz. Biz adım atınca Afrikalı siyasetçiler buna karşılık veriyor.
Türk yatırımcıların kıta ile ilgisi artarken Afrikalı dostlarımız da Türkiye'nin imkanlarını keşfediyor, hastalıklarına şifalarını Türkiye'deki hastanelerde arıyor.
İş adamlarımızın kurduğu fabrikalar, üretim tesisleri istihdam imkanı sunuyor. Afrika'da havalimanlarından limanlara, tünellere kadar birçok yatırımın altında Türk müteahhitlerin imzası var. 70 milyar doları aşan bin 150'den fazla projeyi Türk firmaları üstlendi. Kıta çapındaki yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları aştı.
Salgın şartlarının Afrika ile karşılıklı üst düzey ziyaretlerimizi aksatmasına izin vermedim. Yürürlükte olan 22 anlaşmadan 4'ünü Afrika ülkeleri ile yaptık.
Bir dizi Afrika ülkesiyle de müzakerelerimizi planlıyoruz. Finans ve bankacılık yönü eksik kalan ticaretin ivme kaybına yol açması kaçınılmazdır. Türk bankacılık sektörünün daha vizyoner davranmasını bekliyoruz.
MİLLİ TEHDİT
Başkan Erdoğan, dün Türk Konseyi Medya Forumu'na da bir videomesaj gönderdi. Sosyal medyadaki dezenformasyona değindi. "Denetimin olmadığı sosyal medya mecraları, bugün demokrasiyi ve milli güvenliğini tehdit ediyor" dedi.
ÖNEMLİ BİR DÖNEME GİRİYORUZ
Başkan Erdoğan, Sivas'ta yapılan AK Parti İl Genişletilmiş Divan Toplantısı'na telefonla katıldı. Erdoğan, "Önemli bir döneme giriyoruz. Bu dönem içerisinde Sivaslı kardeşlerim tüm ezberleri bozacaktır" dedi.