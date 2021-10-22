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    • 22.10.2021 20:42
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    • 22.10.2021 20:42
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    Başkan Erdoğan'dan şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun ailesine başsağlığı mesajı!

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de Eren-7 Operasyonu sırasında yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun ailesine başsağlığı diledi.

    Başkan’dan şehit ailesine başsağlığı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de Eren-7 Operasyonu sırasında yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun ailesine başsağlığı diledi.

    Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Tortumlu'nun ailesine başsağlığı mesajı göndererek taziyelerini iletti.

    ŞEHİDİMİZ SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI
    Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu için baba ocağı Erzurum'daki Narmanlı Camisi'nde, tören düzenlendi.

    Cuma namazı sonrası düzenlenen törende, şehit Tortumlu'nun öz geçmişi okundu.

    İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, askeri tören mangasınca katafalktan alınarak vatandaşların tekbirleri ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları eşliğinde top arabasına konuldu.

        ŞEHİDİN KANI YERDE KALMADI
        Tunceli kırsalı Mercan Dağları mevkisinde İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen Eren-7 Operasyonu'nda çıkan çatışmada yaralanan Tortumlu, silah arkadaşlarınca helikopterle bölgeden alınmış, Erzincan'daki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırılmıştı. Tortumlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Çıkan çatışmada Tortumlu'yu şehit eden ve Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "Kurtay Şerzan" kod adlı Hayrettin Güneş ile bir terörist daha ölü ele geçirilmişti.
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