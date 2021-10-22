Başkan Erdoğan'dan şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun ailesine başsağlığı mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de Eren-7 Operasyonu sırasında yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Tortumlu'nun ailesine başsağlığı mesajı göndererek taziyelerini iletti.
ŞEHİDİMİZ SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI
Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu için baba ocağı Erzurum'daki Narmanlı Camisi'nde, tören düzenlendi.
Cuma namazı sonrası düzenlenen törende, şehit Tortumlu'nun öz geçmişi okundu.
İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, askeri tören mangasınca katafalktan alınarak vatandaşların tekbirleri ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları eşliğinde top arabasına konuldu.