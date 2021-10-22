Başkan Erdoğan'dan şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun ailesine başsağlığı mesajı!

ŞEHİDİN KANI YERDE KALMADI

Tunceli kırsalı Mercan Dağları mevkisinde İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen Eren-7 Operasyonu'nda çıkan çatışmada yaralanan Tortumlu, silah arkadaşlarınca helikopterle bölgeden alınmış, Erzincan'daki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırılmıştı. Tortumlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Çıkan çatışmada Tortumlu'yu şehit eden ve Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "Kurtay Şerzan" kod adlı Hayrettin Güneş ile bir terörist daha ölü ele geçirilmişti.