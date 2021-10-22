MOSSAD için çalışan casus itiraf etti: Filistinli öğrencilerin isimlerini verdim paramı aldım

Milli İstihbarat Servisi (MİT), İsrail Gizli Servisi MOSSAD için çalışan 15 ajanı yakaladı. Tutuklanan casuslardan M.A.S.'nin ifadeleri şok etkisi yarattı:
İstanbul'da yurt dışından gelen öğrencilere danışmanlık hizmeti veren bir şirketi olan M.A.S., MOSSAD ajanı A.Z. ile ilk kez 2018'de sosyal medya üzerinden temasa geçtiğini belirterek, "'A.Z., bana Almanya'da Arap asıllı müşterilerim var. Bu müşterilerin çocukları Türkiye'de eğitim görmek istiyor' diyerek benimle irtibat kurdu. Kendisine bilgi vermesini talep etti. Bir sonraki görüşmede Türkiye'deki Filistinli öğrencilerin yaşantılarına dair çalışma yapmasını istedi. Bu çalışma, Filistinli öğrencilerin Türkiye'deki üniversitelere hangi yolları izleyerek girdikleri, Türkiye hükümeti ve belediyelerin bu öğrencilere ne gibi imkân ve kolaylıklar sağladığını kapsıyordu. Üç yıl boyunca bunu yaptım, karşılığında da binlerce euro ve dolar aldım" dedi.
MOSSAD ajanlarıyla ilk yüz yüze temasının 2019'da gerçekleştiğini belirten şirket sahibi, "Bana 'Yakın bir arkadaşım var. Filistin halkına yardım etmek istiyor. Seni tanıştırmak istiyorum' dedi. M.C. ile böyle tanıştım" diyerek MOSSAD saha sorumlusuyla ilk irtibatını itiraf etti. M.C.'nin de kendisinden Türkiye'deki Filistinli STK'larla ilgili bilgi istediğini bildirdi. Böylece çeşitli fişleme dosyaları karşılığında M.C.'den de binlerce euro teslim aldığını kaydetti.
İstanbul'da yurt dışından gelen öğrencilere danışmanlık hizmeti veren bir şirketi olan M.A.S., MOSSAD ajanı A.Z. ile ilk kez 2018'de sosyal medya üzerinden temasa geçtiğini belirterek, "'A.Z., bana Almanya'da Arap asıllı müşterilerim var. Bu müşterilerin çocukları Türkiye'de eğitim görmek istiyor' diyerek benimle irtibat kurdu. Kendisine bilgi vermesini talep etti. Bir sonraki görüşmede Türkiye'deki Filistinli öğrencilerin yaşantılarına dair çalışma yapmasını istedi. Bu çalışma, Filistinli öğrencilerin Türkiye'deki üniversitelere hangi yolları izleyerek girdikleri, Türkiye hükümeti ve belediyelerin bu öğrencilere ne gibi imkân ve kolaylıklar sağladığını kapsıyordu. Üç yıl boyunca bunu yaptım, karşılığında da binlerce euro ve dolar aldım" dedi.
MOSSAD ajanlarıyla ilk yüz yüze temasının 2019'da gerçekleştiğini belirten şirket sahibi, "Bana 'Yakın bir arkadaşım var. Filistin halkına yardım etmek istiyor. Seni tanıştırmak istiyorum' dedi. M.C. ile böyle tanıştım" diyerek MOSSAD saha sorumlusuyla ilk irtibatını itiraf etti. M.C.'nin de kendisinden Türkiye'deki Filistinli STK'larla ilgili bilgi istediğini bildirdi. Böylece çeşitli fişleme dosyaları karşılığında M.C.'den de binlerce euro teslim aldığını kaydetti.