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    • 22.10.2021 17:01
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    • 22.10.2021 17:01
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    Son dakika: DEVA Partisi'nde toplu istifa!

    AK Parti’ye ihanetini alenen itiraf eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a bir şok daha. Diyarbakır DEVA Partisi Kayapınar ilçe teşkilatında toplu istifa yaşandı. İlçe teşkilatında kurucu üyelerin toplu olarak istifa ettiği öğrenildi.

    Son dakika: DEVA Partisi’nde toplu istifa!

    Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Diyarbakır Kayapınar ilçe teşkilatında toplu istifa yaşandı. İstifaların il başkanı ve yönetimi ile olan çekişmeden dolayı olduğu iddia edildi.

    İstifa dilekçesinde şöyle denildi:

    "Büyük bir özveri ve coşkuyla katıldığımız, bize katkı ve paylaşımlarıyla iyi bir yol haritası çıkaran partimizin Kayapınar İlçe Teşkilatı'ndan istifa ettiğimizi beyan ederiz."

    İstifa eden kurucu üyelerin isimleri şöyle: Fırat Sertbaş, Nazan İşler, Ezgi Adanı, Muhterem Tunçay, Davut Karadağ, Azad Koyun, Merve Baykale, Veysi Bulut.

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    Haberler Güncel Son dakika: DEVA Partisi'nde toplu istifa!
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