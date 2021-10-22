Gümüşhane’de kan donduran kaza: Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı





Uçurumdan yuvarlanan araçtan kısa mesafe sonra savrulan ve kendi imkanlarıyla yola çıkarak bir süre yürüyüp yardım isteyen Demirel, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.