Binlerce genç vatani görevini yerine getirmek için askere gidecek. Bu kapsamda da binlerce gencin gündeminde özellikle bugün askerlik yerleri yer aldı. Gençler Milli Savunma Bakanlığı'nın yapacağı açıklamayı büyük bir merakla bekliyor. Askerlik yerleri açıklandığında e-Devlet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilecek. Peki, askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Kasım 2021 e-Devlet askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlarla ilgili yapılan duyuruda, seçim ve sınıflandırma sonuçlarının 22 Ekim 2021 tarihinde açıklanacağı bildirildi. Askerlik yerleri e Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile sorgulanacak. Ancak yerlerin saat kaçta açıklanacağına dair bir açıklama gelmedi.

İşte askerlik yerleriyle ilgili merak edilen detaylar;