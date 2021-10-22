2001/4 Kasım askerlik yeri er sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? e-Devlet askerlik durum belgesi sorgulama!

Vatani vazifesini yapmak üzere askere gidecek olan binlerce kişi Ekim ayının sonlarıyla birlikte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Bilindiği üzere MSB'den yapılan son açıklamaya göre Kasım celbi askerlik yerlerinin 22 Ekim tarihinde e-Devlet üzerinden açıklanacağı ifade edilmişti. Bu kapsamda gideceği birlikleri merak eden gençler MSB'den gelecek açıklamaya odaklandı. Peki, 2001/4 Kasım askerlik yeri er sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? İşte e-Devlet askerlik durum belgesi sorgulama!

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik yerleri e Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile sorgulanacak. Yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlarla ilgili seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ekim 2021 tarihinde açıklanacak.

İşte askerlik yerleri sorgulama sayfasına dair bilgiler;