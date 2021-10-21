Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı, sevk tarihleri ne zaman? 22 Ekim 2021 er, bedelli, yedek subay sınıflandırma sonucu e- Devlet ekranı!

Askerlik yerleri hakkında araştırmalar büyük bir hız kazandı. Kasım celp dönemi takvimi MSB tarafından duyurulmuştu. Adaylar Yedek Subay sınıflandırma sonucu veya er sınıflandırma sonucunu e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Peki, Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında tüm detaylar!
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kasım celp dönemi askerlik yerleri 22 Ekim 2021 tarihinde e-devlet üzerinden açıklanacak.. Adaylar Yedek Subay sınıflandırma sonucu veya er sınıflandırma sonucu sorgulama ekranları üzerinden askerliğe katılacakları kışla ve birlikleri görüntüleyebilecek.
SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?
Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde;
Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup) – 25, 26 Ekim 2021