Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı, sevk tarihleri ne zaman? 22 Ekim 2021 er, bedelli, yedek subay sınıflandırma sonucu e- Devlet ekranı!

Askerlik yerleri hakkında araştırmalar büyük bir hız kazandı. Kasım celp dönemi takvimi MSB tarafından duyurulmuştu. Adaylar Yedek Subay sınıflandırma sonucu veya er sınıflandırma sonucunu e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Peki, Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında tüm detaylar!