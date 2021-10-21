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    • Güncel
    • 21.10.2021 11:58
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    • 21.10.2021 11:58
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    Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı, sevk tarihleri ne zaman? 22 Ekim 2021 er, bedelli, yedek subay sınıflandırma sonucu e- Devlet ekranı!

    Silah altına alınmayı bekleyen binlerce kişi kasım ayı celp tarihleri hakkında detaylı bilgileri merak edip araştırıyor. Vatani görevini yerine getirecek pek çok kişi için kasım ayı celp dönemi ve askerlik yerleri hakkında tarih belli oldu. Bu bağlamda Milli Savunma Bakanlığı tarafından celp takvimi ile ilgili açıklama geldi. Peki, Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır? Er sınıflandırma sonucu ne zaman açıklanacak 2021? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı, sevk tarihleri ne zaman?

    Askerlik yerleri hakkında araştırmalar büyük bir hız kazandı. Kasım celp dönemi takvimi MSB tarafından duyurulmuştu. Adaylar Yedek Subay sınıflandırma sonucu veya er sınıflandırma sonucunu e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Peki, Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Kasım celp dönemi askerlik yerleri 22 Ekim 2021 tarihinde e-devlet üzerinden açıklanacak.. Adaylar Yedek Subay sınıflandırma sonucu veya er sınıflandırma sonucu sorgulama ekranları üzerinden askerliğe katılacakları kışla ve birlikleri görüntüleyebilecek.

    ASKERLİK YERLERİ E-DEVLET SORGULAMA EKRANI

    SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

    Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde;

    Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup) – 25, 26 Ekim 2021
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        Haberler Güncel Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı, sevk tarihleri ne zaman? 22 Ekim 2021 er, bedelli, yedek subay sınıflandırma sonucu e- Devlet ekranı!
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