Şehit gazi çocuğu eğitim yardımı ne zaman ödenecek? Öğrencilerin hesaplarına en az 2.697 TL yatırılacak! Açıklama geldi…

Şehit gazi çocuğu eğitim yardımı ne zaman ödenecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Öğrencilerin hesaplarına en az 2.697 TL yatırılacak ve ne zaman hesaplara geçeceği merak edildi.Şehit ve gazi çocuklarının eğitim hayatlarına destek sağlamak için devlet tarafından yardımlar devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, öğrencilerin hesaplarına en az 2.697 TL yatırılacağını duyurdu ve tarih verdi. Henüz başvurmamış olanlar ise SGK eğitim yardımı başvurusunun nasıl, nereden yapıldığına dair araştırmalar yapıyor. İşte tüm bilgiler…