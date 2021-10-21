Şehit gazi çocuğu eğitim yardımı ne zaman ödenecek? Öğrencilerin hesaplarına en az 2.697 TL yatırılacak! Açıklama geldi…

Şehit gazi çocuğu eğitim yardımı ne zaman ödenecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Öğrencilerin hesaplarına en az 2.697 TL yatırılacak ve ne zaman hesaplara geçeceği merak edildi.Şehit ve gazi çocuklarının eğitim hayatlarına destek sağlamak için devlet tarafından yardımlar devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, öğrencilerin hesaplarına en az 2.697 TL yatırılacağını duyurdu ve tarih verdi. Henüz başvurmamış olanlar ise SGK eğitim yardımı başvurusunun nasıl, nereden yapıldığına dair araştırmalar yapıyor. İşte tüm bilgiler…
ŞEHİT GAZİ ÇOCUĞU EĞİTİM YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Twitter'dan eğitim ve öğretim yardımlarıyla ilgili açıklamada bulundu.
Bakan Bilgin, "Aziz hatıraları milletimizin sinesinde yer alan şehitlerimizin çocuklarının ve harp/vazife malullerimizin hem kendileri hem de çocukları için 2021-2022 eğitim öğretim yardımı ödemelerini 22 Ekim 2021 Cuma günü gerçekleştireceğiz" dedi.
Bilgin, "Bu kapsamda, ilköğretim için 2.697 TL, ortaöğretim için 4.045 TL, yükseköğretim için 5.394 TL olmak üzere toplam 19.501 öğrencimize 73.6 Milyon TL eğitim- öğretim yardımı yapacağız. Sevgili öğrencilerimize derslerinde başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.