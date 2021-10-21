Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Kasımdan itibaren ücretsiz

Bakan Özer, 2003'ten itibaren tüm kademelerde ders kitaplarının ücretsiz verildiğini, bugüne kadar 3 milyar 374 milyon kitap dağıtıldığını hatırlatarak, "2021 yılından sonra da bu hizmet aynı şekilde devam edecek." diye konuştu.

"BAKANLIK OKULLARDA YARDIMCI KAYNAK KULLANILMASINI YASAKLADI"

Bakanlık tarafından yardımcı kaynakların ücretsiz dağıtılması çalışmasına değinen Özer, yardımcı kaynak konusunun yıllardan beri kamuoyunda tartışmalara yol açan bir husus olduğunun altını çizdi.

Özer, Bakanlığın okullarda yardımcı kaynak kullanılmasını yasakladığını hatırlatarak, ders kitabı haricindeki tüm kaynakların öğrenci ve öğretmenlere ücretsiz şekilde ulaştırılması için çalıştıklarını dile getirdi.