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    • 21.10.2021 10:56
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    Tekirdağ'da 9 düzensiz göçmen yakalandı

    Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi ekiplerince sınır dışı edilecek.

    Tekirdağ’da 9 düzensiz göçmen yakalandı

    Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TOKİ Polis Uygulama Noktası'nda kontroller esnasında S.K'nin kullandığı otomobili durdurdu.

    Kontrolde, araçtaki 3 Filistin uyruklunun yurda kaçak yollarla girdiği belirlendi.

    Sürücü S.K. gözaltına alındı. Araçtaki 8 bin 800 lira ile 10 avroya el konuldu.

    Trafik ekipleri, Zafer Mahallesi'nde kazaya karışan O.G. idaresindeki otomobildeki 5 Bangladeş ve 1 Suriye uyruklunun da yurda yasa dışı yollarla girdiğini tespit etti.

    Sürücü O.G. gözaltına alındı.

    Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi ekiplerince sınır dışı edilecek.

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