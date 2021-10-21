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    • 21.10.2021 12:33
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    DJ Gezgin Mehmet Karahan kimdir, kaç yaşında? DJ Gezgin hangi radyoda? Müge Anlı DJ Gezgin olayı...

    DJ Gezgin hakkında araştırmalar hız kazandı. ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı'da DJ Gezgin olayı konuşuluyor. Dj Gezgin olarak bilinen Mehmet Karahan'dan uzun bir süredir haber alınamıyordu. Abla Fatma Karadağ söz konusu olay nedeniyle kardeşini bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu. Karahan'ın öldürüldüğü düşünülen bölgede bir kafatası bulunması olayları daha da derinleştirdi. Vatandaşlar bu gelişmelerin arkasından, DJ Gezgin Mehmet Karahan kimdir, kaç yaşında? DJ Gezgin hangi radyoda? Sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    DJ Gezgin Mehmet Karahan kimdir, kaç yaşında? DJ Gezgin hangi radyoda?

    Müge Anlı'da gündeme gelen DJ Gezgin hakkında detaylı bilgiler araştırılmaya başlandı. Mehmet Karahan isimli şahıstan uzun süredir haber alınamıyordu. Ablasının konuyla ilgili Müge Anlı'ya başvurması sonucunda olaylar daha da derinleşmeye başladı. Peki, DJ Gezgin Mehmet Karahan kimdir, kaç yaşında? DJ Gezgin hangi radyoda? İşte tüm merak edilenler!

    DJ GEZGİN KİMDİR?

    Dj Gezgin olarak bilinen Mehmet Karahan'dan uzun süre haber alınamıyordu. Abla Fatma Karadağ söz konusu olay sonucunda kardeşini bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu.

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    Karahan'ın öldürüldüğü düşünülen bölgede bir kafatası bulunması olayları daha da derinleştirdi. Yapılacak araştırma sonrası kafatasının Mehmet Karahan'a ait olup olmadığı ortaya çıkacak.

    DJ GEZGİN MEHMET KARAHAN OLAYI

    Manisa'da yaşayan Mehmet Karahan, 4 yıl önce kayıplara karıştı. O günden sonra kendisinden haber alınamayan Karahan için kardeşi 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına başvuruda bulundu.

    Kardeşinin para mevzusu yüzünden dövülerek öldürüldüğünü iddia eden Fatma Karadağ, bunu yapan kişinin ise bir dönem birlikte yaşadığı eski sevgilisi olduğunu öne sürdü.

    Yaşanılanları "Kardeşimi öldürdükten sonra çiçekli pijamalarımı giydirdi. Tuvalete oturttu. Kokmasın diye her gün banyoda yıkadı. İçeriye de oda parfümü sıkıyordu. Beni bir süre evden dışarı gönderdi. O sırada kardeşimi halıya sarıp gömmüş." sözleriyle dile getiren Karadağ, evde zorla tutulduğunu, korktuğu için bu gerçekle yaşamak zorunda kaldığını ifade etti.

        Aileyi yakından tanıyan görgü tanıkları, Fatma Karadağ ile ilgili soru işareti bırakan açıklamalarda bulundu. 4 çocuğu olan Fatma Karadağ'ın evliyken Cemal'le kaçtığı resmi nikahlı eşinin de üzüntüden öldüğü söylendi. Fatma Karadağ'ın kızı Rukiye de iddiaları doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu. Rukiye, bu cinayette annesinin de parmağı olduğunu ve annesinin dolandırıcı olduğunu söyledi.

        İsmini vermek istemeyen bir başka görgü tanığı da Fatma'yla hastanede tanıştıklarını, Cemal Durmaz'ın hastanedeki banyo görüntüleriyle kadınlara şantaj yaptığını iddia etti. Söz konusu iddialara göre, Cemal Durmaz ve Fatma Karadağ birlikte hareket ederek birçok kişiyi dolandırdı.

        MEHMET KARAHAN KATİLİ KİM?

        Fatma Karadağ'ın açıklamaları ardından önemli bir gelişme yaşandı. Programa bağlanan tanıklardan biri Mehmet Karahan'ın bulunduğu bölgede bir kafatası bulunduğunu bildirdi. Kafatasının Mehmet Karahan'a ait olma ihtimali üzerinde duran yetkililer, olayın çözülmesi için harekete geçti.

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        Haberler Güncel DJ Gezgin Mehmet Karahan kimdir, kaç yaşında? DJ Gezgin hangi radyoda? Müge Anlı DJ Gezgin olayı...
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