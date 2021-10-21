DJ Gezgin Mehmet Karahan kimdir, kaç yaşında? DJ Gezgin hangi radyoda? Müge Anlı DJ Gezgin olayı...

Müge Anlı'da gündeme gelen DJ Gezgin hakkında detaylı bilgiler araştırılmaya başlandı. Mehmet Karahan isimli şahıstan uzun süredir haber alınamıyordu. Ablasının konuyla ilgili Müge Anlı'ya başvurması sonucunda olaylar daha da derinleşmeye başladı. Peki, DJ Gezgin Mehmet Karahan kimdir, kaç yaşında? DJ Gezgin hangi radyoda? İşte tüm merak edilenler!
DJ GEZGİN KİMDİR?
Dj Gezgin olarak bilinen Mehmet Karahan'dan uzun süre haber alınamıyordu. Abla Fatma Karadağ söz konusu olay sonucunda kardeşini bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu.
Karahan'ın öldürüldüğü düşünülen bölgede bir kafatası bulunması olayları daha da derinleştirdi. Yapılacak araştırma sonrası kafatasının Mehmet Karahan'a ait olup olmadığı ortaya çıkacak.
DJ GEZGİN MEHMET KARAHAN OLAYI
Manisa'da yaşayan Mehmet Karahan, 4 yıl önce kayıplara karıştı. O günden sonra kendisinden haber alınamayan Karahan için kardeşi 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına başvuruda bulundu.
Kardeşinin para mevzusu yüzünden dövülerek öldürüldüğünü iddia eden Fatma Karadağ, bunu yapan kişinin ise bir dönem birlikte yaşadığı eski sevgilisi olduğunu öne sürdü.
Yaşanılanları "Kardeşimi öldürdükten sonra çiçekli pijamalarımı giydirdi. Tuvalete oturttu. Kokmasın diye her gün banyoda yıkadı. İçeriye de oda parfümü sıkıyordu. Beni bir süre evden dışarı gönderdi. O sırada kardeşimi halıya sarıp gömmüş." sözleriyle dile getiren Karadağ, evde zorla tutulduğunu, korktuğu için bu gerçekle yaşamak zorunda kaldığını ifade etti.