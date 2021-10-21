Emine Erdoğan’ın atık toplama şirketi kuracağıyla ilgili yalan haber yapan Sputnik özür diledi HALK TV'den ses yok!

"Emine Erdoğan'ın atık toplanmasına ilişkin herhangi bir şirketle resmi ya da gayriresmi hiçbir bağı yoktur. Kendisi atık toplayıcılarının sıfır atık projesinın gerçek kahramanları olduğunu her platformda dile getirmektedir."

Sputnik, yaptığı yalan haberin ardından özür dilerken, Halk TV'de iftirayı dile getiren Özlem Gürses'ten konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.