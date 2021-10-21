Emine Erdoğan’ın atık toplama şirketi kuracağıyla ilgili yalan haber yapan Sputnik özür diledi HALK TV'den ses yok!

Dün Youtube'da yayın yapan Sputnik Türkiye kanalında "Ali Çağatay'la Seyir Hali" programında, "Emine Erdoğan ile Bilal Erdoğan'ın atık toplama şirketi kuracağı ve atıkları toplayacağı" iddia dilmişti.
Bilgiye göre, "24 Aralık 2020'de kurulan Türkiye Çevre Ajansı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen çevre strateji ve politikaları doğrultusunda faaliyet yürütecektir. Ajans, Bakanlık tarafından uygulamaya geçirilen Sıfır Atık Projesi'nin daha ileriye taşınması, içeçek ambalajlarının depozito iade sistemi dahilinde etkin bir şekilde toplanması amacıyla kurulmuştur. Bakanlığa doğrudan bağlı resmi bir kurum olan ajansın başkanlığını ya da yönetim kurulu üyeliğini Emine Erdoğan yada Bilal Erdoğan'ın yürütmesi söz konusu dahi olamaz." değerlendirmesinde bulunuldu.