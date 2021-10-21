Başkan Erdoğan'dan Çengelköy'de sürpriz görüşme: Gençlerle sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, programında bir değişikliğe giderek basın mensuplarını şaşırttı. Başkan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne giderken aracını Çengelköy Nato Yolu'nda durdurdu ve bir kafede gençlerle sohbet etti.





TELEFONLA DA GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİ

Basın mensuplarının uzaktan takip ettiği anlarda Başkan Erdoğan'ın gençlerin isteğiyle telefonla da görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi.

VATANDAŞLAR KAFENİN ÖNÜNDE TOPLANDI

Öte yandan kafenin dışında bulunan ve Başkan Erdoğan'ı görmek isteyen vatandaşlar mekanın önünde toplandı.





