CHP'li eski İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na zimmetten soruşturulacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İKSEV ve İZTAV arasında 2019'da yapılan protokol ile ilgili olarak şok gelişme yaşandı. Kentteki kültürsanat faaliyetlerine katkıda bulunmak ve birlikte ortak çalışmalar yürütmek amacıyla İKSEV'e 375 bin TL ve kentteki turizm faaliyetlerine destek olunması amacıyla da İZTAV'a 800 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon 175 bin TL para aktarılması kararlaştırılmıştı.