CHP’nin çıkar siyaseti! Kılıçdaroğlu'nun rozet taktığı Mesut Ergin'in hain ilan edildiği ortaya çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Beldesi'nde CHP'den başkan adayı olmak için başvurmasına rağmen üzerini çizdiği, buna rağmen girdiği seçimden zaferle çıkan Mesut Ergin'e bu defa elleriyle rozet taktı.
OYSA HAİN İLAN ETMİŞTİ
Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Beldesi Belediye Başkanı olan Mesut Ergin, 2019 yerel seçimleri önceki üyesi olduğu DSP'den istifa ederek CHP'den Ayvalık Belediye Başkan Adayı olmak istedi. Ancak CHP, seçimlere Rahmi Gençer ile girmeye karar verdi.
Geri dönmek istediği DSP'den de veto yiyen Mesut Ergin, Demokrat Parti (DP) adayı olarak girdiği seçimde Ayvalık Belediye Başkanı oldu. Seçimi kaybeden CHP ise Mesut Ergin'i neredeyse hain ilan etti. Başkan Ergin, 8 ay önce DP'den de istifa edince, CHP'liler bu kez kendi saflarına katabilmek için adeta seferberlik ilan etti.