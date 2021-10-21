Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Millet İttifakı'nı bombaladı! "Sizin hiç kendinize güveniniz yok mu?"

İnce, bir gazetecinin seçim barajının düşürülmesi tartışmalarıyla ilgili sorusunu yanıtladı.

Yeni kurulan bir parti oldukları için baraj konusunda yanlış anlaşılmak istemediklerini, baraj korkularının olmadığını vurgulayan İnce, "Hiç öyle bir derdimiz yok. Özgüvenimiz, Allah'a şükür yerinde ama 'Yüzde 10 yüksek mi?' dersen bence yüksek. Öteden beri savunduğumuz bir şey bu. Temsilde adalet, yönetimde istikrar diyoruz. 50 artı 1 alan yönetimde istikrar oluyorsa, temsilde adalet olmuyor burada. Yüzde 9,5 dışarıda kalıyor. Bu doğru değil, bu düşmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Basın toplantısına, Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Ali Rıza Büyükuslu, Mahir Bakan, Serkan İleri ve Asuman Ali Güven, Balıkesir İl Başkanı Sinan Diker ile partililer katıldı.