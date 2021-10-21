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    Başkan Erdoğan, Afrika ziyaretinin son durağı olan Nijerya’da 7 anlaşma imzaladı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretinin son durağı olan Nijerya’da 7 anlaşma imzaladı. Türkiye’nin savunma sanayisindeki atılımlarını anlattı. Başkan Erdoğan ve Buhari'nin, Nijerya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından, çeşitli anlaşmalar imza altına alındı.

    Savunma mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari tarafından başkent Abuja'da resmi törenle karşılandı. İki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı. Başkan Erdoğan, detayları anlattı:

    SAVUNMA sanayisi ve güvenlik alanlarında dünya çapında takdir toplayan, imkan ve kabiliyetlerimizi Nijerya ile paylaşmaya hazırız.
    TERÖRLE mücadelede sergilediğimiz bu hassasiyetin, Nijerya makamları nezdinde de karşılık bulacağına eminim.
    NİJERYA ile geçtiğimiz yıl ticaret hacmimiz 2 milyar doları buldu. Nijerya ile iş birliğimizi her alanda daha ileriye taşımaya kararlıyız.

    15 TEMMUZ hain darbe girişiminin faili FETÖ'nün Nijerya'da sürdürdüğü yasa dışı faaliyetler hakkında gerekli bilgi paylaşımlarında bulunmaya devam ediyoruz.
    BUHARİ: Enerji, savunma sanayi, madencilik ve hidrokarbon alanlarında anlaşmalar imzaladık. Bu anlaşmanın en kısa zamanda uygulamaya geçmesini umuyoruz.

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