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    • Güncel
    • 21.10.2021 17:29
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    • 21.10.2021 17:31
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    28 Ekim yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi olacak? 29 Ekim tatili ne zaman, kaç gün? 29 Ekim hangi güne denk geliyor?

    Hem öğrenciler hem de çalışanlar 28 Ekim yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi olacak? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. Özellikle çalışanlar izin yapmak istedikleri ve tatil planları yaptıkları için yıl içerisindeki resmi tatil günlerinin neler olduğunu ve kaç gün yapılacağına dair bilgileri merak ediyor. Ekim ayının sonlarına yaklaşırken 29 Ekim tatili ne zaman, kaç gün? 29 Ekim hangi güne denk geliyor? Sorgulamaları da hız kazanmaya başladı. İşte merak edilen tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    28 Ekim yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi olacak?

    28 Ekim yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi olacak? 29 Ekim tatili ne zaman, kaç gün? 29 Ekim hangi güne denk geliyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Resmi tatiller içerisinde Cumhuriyet Bayramı yoğun ilgi görüyor ve yaklaşan zamandan dolayı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve bir önceki gün olan 28 Ekim'de tatil yapılıp yapılmayacağı, yarım mı tam gün mü olacağı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

    28 EKİM YARIM GÜN TATİL Mİ OLACAK?

    Bu yıl 29 Ekim Cuma, 28 Ekim Perşembe gününe denk gelmektedir. Perşembe günü de yarım gün olması sebebiyle hafta sonu ile birleştiği takdirde üç buçuk gün izin kullanılabilir. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

    28 EKİM'DE OKULLAR YARIM GÜN TATİL Mİ?

    Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle ülkemizde 28 Ekim yarım gün resmi tatil kabul edilmektedir. Bu nedenle okullar 28 Ekim Perşembe günü yarım gün faaliyette olacak. Öğrencilerin ders sayısı ve saatleri de buna göre belirlenecek.

        28 EKİM ÖZEL SEKTÖR İÇİN TATİL Mİ?

        Cumhuriyetimizin 98. Yıldönümü olan 29 Ekim 2021 tarihi öncesi, 28 Ekim Perşembe günü için son durum özel sektör çalışanları tarafından araştırılıyor. 1925 yılından beri bayram olarak kutlanan 29 Ekim tam gün, 28 Ekim ise yarım gün resmi tatildir.

        29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ANLAMI VE ÖNEMİ

        Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.

        Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

        1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

        29 EKİM

        En güzel günümüzdür,
        Demokrasi ürünüdür,
        Atatürk'ün eseridir,
        Yirmi Dokuz Ekimler.
        Vatandaşın hür sesi,
        Vatanımın neşesi,
        Kucaklıyor herkesi,
        Yirmi Dokuz Ekimler.

        Cumhuriyet kuruldu,
        Türk'ün sesi duyuldu,
        Törenlerle kutlandı,
        Yirmi Dokuz Ekimler.

        Fethi BOLAYIR

            CUMHURİYET BAYRAMI

            Gündüz herkes neşeli,
            Şenlik olur akşamı.
            Bayramların güzeli,
            Cumhuriyet Bayramı.

            Her bayramla bir tutmam,
            Bu bayram, büyük bayram.
            Yurtta üç gece, üç gün,
            Eğlence var, şenlik var.

            Işıklar yanar bütün
            Dalgalanır bayraklar.
            Her bayramla bir tutmam,
            Bu bayram, büyük bayram

            Necdet Rüştü EFE
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            Haberler Güncel 28 Ekim yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi olacak? 29 Ekim tatili ne zaman, kaç gün? 29 Ekim hangi güne denk geliyor?
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