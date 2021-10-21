28 Ekim yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi olacak? 29 Ekim tatili ne zaman, kaç gün? 29 Ekim hangi güne denk geliyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Resmi tatiller içerisinde Cumhuriyet Bayramı yoğun ilgi görüyor ve yaklaşan zamandan dolayı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve bir önceki gün olan 28 Ekim'de tatil yapılıp yapılmayacağı, yarım mı tam gün mü olacağı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
28 EKİM YARIM GÜN TATİL Mİ OLACAK?
Bu yıl 29 Ekim Cuma, 28 Ekim Perşembe gününe denk gelmektedir. Perşembe günü de yarım gün olması sebebiyle hafta sonu ile birleştiği takdirde üç buçuk gün izin kullanılabilir. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
28 EKİM'DE OKULLAR YARIM GÜN TATİL Mİ?
Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle ülkemizde 28 Ekim yarım gün resmi tatil kabul edilmektedir. Bu nedenle okullar 28 Ekim Perşembe günü yarım gün faaliyette olacak. Öğrencilerin ders sayısı ve saatleri de buna göre belirlenecek.