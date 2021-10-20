Son dakika: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Türk askerinin Mali ve Orta Afrika'daki görev süresi uzatıldı

Diğer taraftan, BM Güvenlik Konseyi'nin 12 Kasım 2020 tarihli kararıyla tadil edilen MINUSCA'nın görev yönergesinde ise misyonun imkanları ölçüsünde ve konuşlandığı bölgelerde sivillerin korunması, sivil halka yönelik tehditlerin tespit edilmesi ve kaydedilmesi, ülkedeki geçiş sürecinde siyasal hayatın işleyişine ve devlet otoritesinin tesis edilmesine katkı sağlanması, ülkenin toprak bütünlüğünün korunması, insani yardımların ulaştırılmasının kolaylaştırılması, BM personelinin korunması, insan haklarının korunması ve teşviki, silahsızlandırma ve ülkeye geri dönüşlere destek verilmesi ile Orta Afrika Cumhuriyeti'nde güvenliğin yeniden tesisi için reform çalışmalarının desteklenmesi gibi hususların yer aldığı aktarıldı.

MINUSMA ve MINUSCA'nin görev sürelerinin BM Güvenlik Konseyi'nce belirli sürelerle uzatıldığı bildirilen kararda, bu kapsamda MINUSMA'nın görev süresinin 30 Haziran 2022'ye, MINUSCA'nınkinin de 15 Kasım 2021'e kadar uzatıldığı bildirildi.