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    • 21.10.2021 00:17
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    Son dakika: Afrika ziyaretlerini tamamlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan yurda döndü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika'daki ziyaretlerinin son durağı Nijerya'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan yurda döndü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TUR" saat 23.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi.

    Başkan Erdoğan'ı burada İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve ilgililer karşıladı.

    Angola, Togo ve Nijerya'daki temaslarının ardından yurda dönen Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

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    Haberler Güncel Son dakika: Afrika ziyaretlerini tamamlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan yurda döndü
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