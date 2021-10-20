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    • Güncel
    • 21.10.2021 01:13
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    • 21.10.2021 01:13
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    5 katlı bina küle döndü! Yanan evlerini gözyaşları içinde izlediler

    Erzurum’da 5 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Kısa sürede tüm apartmanı saran alevler 1 iş yerini ve 5 daireyi kullanılamaz hale getirdi. Yangından etkilenen apartman sakinleri ise yanan evlerini gözyaşları içerisinde izledi.

    Bu acının tarifi yok! Evlerini böyle izlediler

    Olay Yakutiye ilçesine bağlı Gez Mahallesi Hastaneler Caddesinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 5 katlı apartmanın zemin katında bulunan bir iş yerinin doğalgaz hattında oluşan sızıntıdan kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm apartmanı sardı.



    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edilirken apartmanda yaşayan vatandaşlar kısa sürede tahliye edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri 30 dakikalık çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.



    Olayda her hangi bir can kaybı yaşanmazken korku dolu anları yaşayan apartman sakinleri yangının ardından göz yaşlarına hakim olamadı.
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        Haberler Güncel 5 katlı bina küle döndü! Yanan evlerini gözyaşları içinde izlediler
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