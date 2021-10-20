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    • Güncel
    • 20.10.2021 23:40
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    • 20.10.2021 23:40
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    Bakan Kasapoğlu'ndan İmamoğlu'na salvo: Mizansene gerek yoktu

    CHP'li İmamoğlu'nun yalanları yine günyüzüne çıktı. Hizmetten uzak bir anlayışla İstanbullulara çile çektiren İmamoğlu'nun skandalını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ortaya çıkardı. Kasaoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun, dün eylem yapan Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdu öğrencilerinin taleplerinin karşılandığı yönündeki açıklaması hakkında, "9 gün önce İBB'ye ilettiğimiz otobüs seferlerinin artırılması talebini yerine getirmek için mizansene gerek yoktu" dedi.

    9 gün önceki talep için mizansene gerek yoktu

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi toplu taşıma sisteminin 2 buçuk yılda çökertti. Yollarda kalan, itilen ve yanan otobüslerin haricinde otobüs hatları da iptal edildi. İBB yönetimi göreve geldikten sonra İstanbul'da yüzlerce hat iptal edilirken mevcut hatlarda ise sefer saatlerini azalttı.

    İBB ŞOVU PATLADI

    Azaltılan ve tamamen iptal edilen yerlerden biri de Başakşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman KYK yurduna giden otobüsler oldu. Daha önce her 5 dakikada bir olan otobüs hatları yeni yönetim tarafından iptal edilmesinin ardından ve Yüksek Öğrenim eğitimlerinin de başlamasıyla yurtta kalan üniversite öğrencileri mağdur oldu. otobüsün olmaması nedeniyle son 1 haftada 3 öğrenci yolların da tenha olmasının verdiği dezavantajla bıçaklı saldırıya uğrayıp gasp edildi.



    Sabah'ın haberine göre, toplu taşıma araçlarının olmaması nedeniyle defalarca sosyal medyadan İBB yönetimine seslenen öğrenciler yurda giden otobüslerin yeniden konulmasını talep etti. Öğrencilerin bu talebine İBB yönetimi haftalarca sessiz kalınca öğrenciler Pazartesi günü yurdun önünde toplanıp İBB'yi protesto etti.


    Eyleme katılan öğrenciler, "Yurt ile metro arasında gasp olaylarına karşı otobüs seferleri istiyoruz" diyerek taleplerini sıraladı.
    Yaşanan protesto sonrası İBB yönetimi bugün yurda giden otobüs hatları ve internet sağlayıcı araç getirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu durumu sosyal medya hesabından, "Dün gece haklı talepleri için eylem yapan Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdu öğrencilere söz vermiştim. Bugün; ücretsiz internet sağladık, İETT otobüs seferleri artırıldı, güvenlik için yola kamera ve aydınlatma çalışması yapılacak, zabıta ekiplerimiz de kontrolde olacak" dedi.

        BAKANLIK YAZI GÖNDERMİŞ

        İBB Başkanının bu paylaşımının ise yine algıdan ibaret olduğu ortaya çıktı. Ajans çalışması yapmak isteyen İBB Başkanını ise bizzat Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu yalanladı. Bakan Kasapoğlu yaptığı paylaşımda Bakanlık tarafından 9 gün önce İBB yönetimine iptal edilen otobüs seferlerinin öğrencilerin ulaşımını güvenli bir şekilde sağlaması amacıyla artırması istendi. Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "Göreviniz olan otobüs ve aydınlatma hizmetlerini geç de olsa yerine getirmeniz sevindirici. Ancak, 9 gün önce İBB'ye ilettiğimiz otobüs seferlerinin artırılması talebini yerine getirmek için mizansene gerek yoktu" ifadelerine yer verdi.

        ÖĞRENCİLERİN TALEBİNİ DİKKATE ALIN; SEFERLERİ ARTIRIN
        Bakanlık tarafından İBB'ye gönderilen yazıda ise şu ifadelere yer verildi:
        "Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına 2021-2022 eğitim öğretim dönemi itibari ile öğrencilerimiz yurtlarımızda barınmaya başlamıştır. Pandemi döneminde Yurt Müdürlüklerimiz öğrenci hizmetine kapalı olduğundan bu bölgelerdeki mevcut seferlerin azaltıldığı ya da tamamen kaldırıldığı öğrencilerimizin bu yöndeki taleplerinden anlaşılmaktadır.


        Öğrencilerimizin derslerine zamanında yetişebilmeleri ve aktarma merkezlerine daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla, yurtlarımızdaki ulaşım sorunları ile ilgili talep ve önerilerin belirtildiği ekteki tabloda bulunan lokasyonlara ilave sefer düzenlenmesi, mevcut seferlerin artırılması hususunda; Gereğini rica ederim.
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