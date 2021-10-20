Bakan Kasapoğlu'ndan İmamoğlu'na salvo: Mizansene gerek yoktu

ÖĞRENCİLERİN TALEBİNİ DİKKATE ALIN; SEFERLERİ ARTIRIN

Bakanlık tarafından İBB'ye gönderilen yazıda ise şu ifadelere yer verildi:

"Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına 2021-2022 eğitim öğretim dönemi itibari ile öğrencilerimiz yurtlarımızda barınmaya başlamıştır. Pandemi döneminde Yurt Müdürlüklerimiz öğrenci hizmetine kapalı olduğundan bu bölgelerdeki mevcut seferlerin azaltıldığı ya da tamamen kaldırıldığı öğrencilerimizin bu yöndeki taleplerinden anlaşılmaktadır.



Öğrencilerimizin derslerine zamanında yetişebilmeleri ve aktarma merkezlerine daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla, yurtlarımızdaki ulaşım sorunları ile ilgili talep ve önerilerin belirtildiği ekteki tabloda bulunan lokasyonlara ilave sefer düzenlenmesi, mevcut seferlerin artırılması hususunda; Gereğini rica ederim.