Bakan Kasapoğlu'ndan İmamoğlu'na salvo: Mizansene gerek yoktu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi toplu taşıma sisteminin 2 buçuk yılda çökertti. Yollarda kalan, itilen ve yanan otobüslerin haricinde otobüs hatları da iptal edildi. İBB yönetimi göreve geldikten sonra İstanbul'da yüzlerce hat iptal edilirken mevcut hatlarda ise sefer saatlerini azalttı.
İBB ŞOVU PATLADI
Azaltılan ve tamamen iptal edilen yerlerden biri de Başakşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman KYK yurduna giden otobüsler oldu. Daha önce her 5 dakikada bir olan otobüs hatları yeni yönetim tarafından iptal edilmesinin ardından ve Yüksek Öğrenim eğitimlerinin de başlamasıyla yurtta kalan üniversite öğrencileri mağdur oldu. otobüsün olmaması nedeniyle son 1 haftada 3 öğrenci yolların da tenha olmasının verdiği dezavantajla bıçaklı saldırıya uğrayıp gasp edildi.
Sabah'ın haberine göre, toplu taşıma araçlarının olmaması nedeniyle defalarca sosyal medyadan İBB yönetimine seslenen öğrenciler yurda giden otobüslerin yeniden konulmasını talep etti. Öğrencilerin bu talebine İBB yönetimi haftalarca sessiz kalınca öğrenciler Pazartesi günü yurdun önünde toplanıp İBB'yi protesto etti.
Eyleme katılan öğrenciler, "Yurt ile metro arasında gasp olaylarına karşı otobüs seferleri istiyoruz" diyerek taleplerini sıraladı.
Yaşanan protesto sonrası İBB yönetimi bugün yurda giden otobüs hatları ve internet sağlayıcı araç getirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu durumu sosyal medya hesabından, "Dün gece haklı talepleri için eylem yapan Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdu öğrencilere söz vermiştim. Bugün; ücretsiz internet sağladık, İETT otobüs seferleri artırıldı, güvenlik için yola kamera ve aydınlatma çalışması yapılacak, zabıta ekiplerimiz de kontrolde olacak" dedi.