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    • Güncel
    • 20.10.2021 19:38
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    • 20.10.2021 19:38
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    Son dakika Van'da deprem! 20 Ekim Van'da deprem mi oldu? Van depremi büyüklüğü kaç? AFAD açıkladı: büyüklüğü...

    20 Ekim Van'da deprem mi oldu? Van depremi büyüklüğü kaç? soruları gündemde. Son dakika haberine göre Van'da peş peşe depremler meydana geldi. Saat 17:59'daki depremin büyüklüğü 3.8 olarak kaydedilirken, 6 dakika sonra meydana gelen ikinci depremi büyüklüğü ise 4.1 kayıtlara geçti. İşte AFAD'dan Van'daki depremle ilgili açıklamalar...

    takvim.com.tr
    Gülistan Başköy
    Van son dakika deprem 2021

    Van son dakika deprem 2021: 20 Ekim Van'da deprem mi oldu? Van depremi büyüklüğü kaç? AFAD'tan yapılan son dakika açıklamaya göre Van ilinde iki kez deprem meydana geldi. 6 dakika arayla aynı noktada biri 3.8, diğeri ise 4.1 büyüklüğünde olmak üzere deprem yaşandı. AFAD kentteki depremle ilgili son dakika bilgileri paylaştı. İşte detaylar...

    VAN PEŞ PEŞE TAM İKİ KEZ SALLANDI!

    20 Ekim 2021 Çarşamba günü Van tam iki kez peş peşe sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan son dakika duyuruya göre Van'da biri 3.8 diğeri 4.1 şiddetinde olmak üzere 2 kez deprem meydana geldi. Vatandaşlar konuya ilişkin son dakika bilgileri araştırıyor. Peki can ve mal kaybı var mı? İşte son dakika açıklamalar...

    AFAD'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMA!

    AFAD'dan yapılan açıklamada, ''Van'ın Tuşba ilçesinde saat 18.05'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.'' denildi.

    AFAD'ın ilk Van depremi paylaşımı da 17:59'da yapıldı. İşte o paylaşım;

        SON DEPREMLER LİSTESİ!

        AFAD'ın https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler adresine giriş yaparak son depremlerin nerede kaç şiddetinde olduğunu öğrenebilirsiniz.

        BÜYÜK VAN DEPREMİ KAÇ YILINDA OLMUŞTU?

        Van'da meydana gelen ve 25 saniye süren deprem Richter ölçeğine göre 7.2 büyüklüğündeki deprem, Cumhuriyet tarihi boyunca Anadolu'da meydana gelen en büyük depremlerden biri olarak kayıtlara geçti.

        ÖLÜ VE YARALI DURUMU

        Hayatını kaybeden Vatandaşımız 644

        Yaralanan Vatandaşımız 1.966

        Enkazdan sağ kurtulan vatandaşımız 252

        ART ARDA İKİ YIKICI DEPREM VE ARTÇI DEPREMLER

        Başbakanlık AFAD tarafından işletilen Ulusal Sismoloji Gözlem Ağı'nın verilerine göre, deprem sonucu açığa çıkan enerji miktarının oldukça büyük olduğu, 23 Ekim'de ana şokun oluşturduğu enerjinin Hiroşima'ya atılan atom bombasının 33,2 katına, meydana gelen artçılar da hesaba katıldığında, açığa çıkan enerjinin 37 atom bombasına denk olduğu kaydedilmiştir.

        Ayrıca, depremin birinci haftasında bölgede büyüklüğü 4,0-4,9 arasında değişen deprem sayısı 187, 5'ten büyük olan deprem sayısı ise 13 olmuş, ilk ay içinde bölgede her gün ortalama 180 artçı deprem meydana gelmiştir. Bugüne kadar 11.000'den fazla artçı deprem olmuştur.

        DEPREMİN BİLANÇOSU!

        Van-Erciş merkezli deprem 23 Ekim 2011 Van ve 9 Kasım 2011 günü yaşanan Van-Edremit merkezli depremler bölgenin yapı stoğu nedeniyle yıkıcı hasar yaratmış ve çok sayıda can kaybına yol açmıştır. İlk andan itibaren Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN vatandaşlarımıza ilk andan itibaren destek oldu...Depremin ardından aynı gün; Cumhurbaşkanı Sayın Reecp Tayyip ERDOĞAN çok sayıda Bakanımız ile çalışmaları yerinde görmek ve Vanlı vatandaşlarımıza destek olmak üzere bölgeyi ziyaret etmiştir.
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