Son dakika Van'da deprem! 20 Ekim Van'da deprem mi oldu? Van depremi büyüklüğü kaç? AFAD açıkladı: büyüklüğü...

Van son dakika deprem 2021: 20 Ekim Van'da deprem mi oldu? Van depremi büyüklüğü kaç? AFAD'tan yapılan son dakika açıklamaya göre Van ilinde iki kez deprem meydana geldi. 6 dakika arayla aynı noktada biri 3.8, diğeri ise 4.1 büyüklüğünde olmak üzere deprem yaşandı. AFAD kentteki depremle ilgili son dakika bilgileri paylaştı. İşte detaylar...
VAN PEŞ PEŞE TAM İKİ KEZ SALLANDI!
20 Ekim 2021 Çarşamba günü Van tam iki kez peş peşe sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan son dakika duyuruya göre Van'da biri 3.8 diğeri 4.1 şiddetinde olmak üzere 2 kez deprem meydana geldi. Vatandaşlar konuya ilişkin son dakika bilgileri araştırıyor. Peki can ve mal kaybı var mı? İşte son dakika açıklamalar...
AFAD'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMA!
AFAD'dan yapılan açıklamada, ''Van'ın Tuşba ilçesinde saat 18.05'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.'' denildi.
AFAD'ın ilk Van depremi paylaşımı da 17:59'da yapıldı. İşte o paylaşım;
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 20, 2021
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Tusba (Van)
Tarih-Saat : 20.10.2021, 17:59:06 TSİ
Enlem : 38.6791 N
Boylam : 43.1348 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/G6gT7hqj1F@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi