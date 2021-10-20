Son dakika Van'da deprem! 20 Ekim Van'da deprem mi oldu? Van depremi büyüklüğü kaç? AFAD açıkladı: büyüklüğü...

ÖLÜ VE YARALI DURUMU

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ART ARDA İKİ YIKICI DEPREM VE ARTÇI DEPREMLER

Başbakanlık AFAD tarafından işletilen Ulusal Sismoloji Gözlem Ağı'nın verilerine göre, deprem sonucu açığa çıkan enerji miktarının oldukça büyük olduğu, 23 Ekim'de ana şokun oluşturduğu enerjinin Hiroşima'ya atılan atom bombasının 33,2 katına, meydana gelen artçılar da hesaba katıldığında, açığa çıkan enerjinin 37 atom bombasına denk olduğu kaydedilmiştir.

Ayrıca, depremin birinci haftasında bölgede büyüklüğü 4,0-4,9 arasında değişen deprem sayısı 187, 5'ten büyük olan deprem sayısı ise 13 olmuş, ilk ay içinde bölgede her gün ortalama 180 artçı deprem meydana gelmiştir. Bugüne kadar 11.000'den fazla artçı deprem olmuştur.

DEPREMİN BİLANÇOSU!

Van-Erciş merkezli deprem 23 Ekim 2011 Van ve 9 Kasım 2011 günü yaşanan Van-Edremit merkezli depremler bölgenin yapı stoğu nedeniyle yıkıcı hasar yaratmış ve çok sayıda can kaybına yol açmıştır. İlk andan itibaren Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN vatandaşlarımıza ilk andan itibaren destek oldu...Depremin ardından aynı gün; Cumhurbaşkanı Sayın Reecp Tayyip ERDOĞAN çok sayıda Bakanımız ile çalışmaları yerinde görmek ve Vanlı vatandaşlarımıza destek olmak üzere bölgeyi ziyaret etmiştir.