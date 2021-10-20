Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü ismi Özdemir Bayraktar, Fatih Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende konuşan Selçuk Bayraktar, "Babam, bizler için canımızdan kıymetli babamızdı, arkadaşımızdı, aynı zaman da rehberimizdi. Kılavuzumuzdu, en yakın dava ve yol arkadaşımızdı. 20 yıl önce 'asla yapılamaz' denildiği dönemde inandığı doğrudan, tüm sisteme inat bildiği yoldan sapmadı. Hastaneye götürdüğümüz döneme kadar iş yerinde yatıp kalktı. Asla sancağı bırakmadı" dedi.

Törene, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, eski Başbakan Tansu Çiller, bakanlar, eski ve yeni siyasetçiler, işadamları Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve Bayraktar'ın aile yakınları ile şirket çalışanları katıldı. Törenin ardından cenaze Garipçe Köyü'nde toprağa verildi.

HAYATINI SİHA'YA ADADI

Bayraktar için "Hayatını, sağlığını, varlığını ülkemizin tam bağımsızlığı için son 20 yılını iş yerinde yaşayarak, gerek arazide gerek bilgisayar tezgahı başında Milli SİHA'larımıza vakfetti" denilmişti.